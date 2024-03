Der DAX ist am Freitag mit 17.849 Punkten auf einem neuen Rekordhoch in den Handel gestartet. Danach kam es jedoch zu Gewinnmittnahmen. Allerdings hielt sich der Rücksetzer zunächst in Grenzen. Zudem dürften diese Themen die Kursentwicklungen am deutschen Aktienmarkt am Freitag maßgeblich beeinflussen: 1. Gewinne an der Wall StreetDie Wall Street erlebte am Donnerstag einen bedeutenden Aufschwung. ...

