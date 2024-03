Strasbourg (ots) -Die Präsidentschaftswahlen in Russland finden ab dem 15. März statt. Mit einer Überraschung ist nicht zu rechnen, und der amtierende Präsident Wladimir Putin wird aller Voraussicht nach bis mindestens 2030 im Amt bleiben. Im Vorfeld der Wahlen sendet ARTE am 12. und 13. März 2024 den Schwerpunkt "Russland wählt - Putin forever?": Es geht um die aktuellen internationalen Spannungen, die durch den Ukrainekrieg noch größer geworden sind, und um die Opposition im eigenen Land.Am Dienstag, den 12. März 2024, blickt ARTE zur Primetime auf das Leben von Alexej Nawalny zurück - 2020 lebensgefährlich vergiftet, 2021 verhaftet, in berüchtigten Straflagern weggesperrt und im Februar 2024 verstorben. Wie wurde Nawalny zum schärfsten Gegner Putins? Wo stand er politisch? Wäre mit ihm eine neue Demokratie möglich gewesen? Der russische Regisseur Igor Sadreev hatte lange heimlich an seinem Film "Becoming Nawalny - Putins Staatsfeind Nr. 1" gearbeitet. Nach Russlands Überfall auf die Ukraine schmuggelte er das umfangreiche Drehmaterial außer Landes und verließ Moskau. In Berlin angekommen konnte er den Film fertigstellen, gemeinsam mit seinem Kollegen, dem Journalisten Aleksandr Urzhanov. Im Anschluss zeigt der Dokumentarfilm "Russland: Verbotene Geschäfte", wie es Russland gelingt, die EU-Sanktionen im großen Stil zu umgehen. Den Abschluss des Abends bildet eine Ausgabe von "Tracks East", die sich der politischen Opposition in Russland widmet.Der Mittwochabend, 13. März 2024, steht im Zeichen der Kultur: Wie weit können Künstlerinnen in Russland noch gehen, und warum treibt Putin die Menschenrechtler ins Exil? Eine Folge der Reihe "Zeichnen aus Protest" widmet sich der Karikaturistin Victoria Lomasko, die sich mit ihrer Kunst auf Seiten derer positioniert, die Widerstand leisten. Im Anschluss folgt ein Porträt über die Friedensnobelpreisträgerin und Mitbegründerin der russischen Menschenrechtsorganisation "Memorial" Irina Scherbakowa. Putin will sie zum Schweigen bringen, doch sie verschafft ihrer Stimme und der ihres Volkes im Ausland weiterhin Gehör.Schwerpunkt "Russland wählt - Putin forever?" am 12. und 13. März 2024 auf ARTE und in der ARTE-Mediathek arte.tvBecoming Nawalny - Putins Staatsfeind Nr. 1Dokumentarfilm von Igor Sadreev und Aleksandr UrzhanovRBB/ARTE, Kobalt Productions, Deutschland 2024, 89 Min.> Bereits online in der ARTE-Mediathek arte.tv> Ausstrahlung auf ARTE am 12.03.2024 um 20.15 UhrRussland: Verbotene GeschäfteWie die Sanktionen umgangen werdenDokumentation von Carsten Binsack und Kristina KarasuZDF/ARTE, ECO Media, Deutschland 2023, 53 Min.> Bereits online in der ARTE-Mediathek arte.tv> Erstausstrahlung auf ARTE am 12.03.2024 um 21.45 UhrTracks EastRussland 2024 - Proteste, Partys, MordMagazinZDF/ARTE, Deutschland 2024, 30 Min.> Bereits online in der ARTE-Mediathek arte.tv> Erstausstrahlung auf ARTE am 12.03. 2024 um 23.35 UhZeichnen aus ProtestRussland: Die Karikaturistin Victoria LomaskoDokumentation von Anna MoiseenkoARTE France/VRT/RTBF, Clin d'Oeil Films, a_BAHN, Belgien 2024, 54 Min.> Bereits online in der ARTE-Mediathek arte.tv> Ausstrahlung auf ARTE am 13.03.2024 um 22.00 UhrDie Reihe "Zeichnen aus Protest (https://www.arte.tv/de/videos/RC-024864/zeichnen-aus-protest/)" porträtiert weltweit Karikaturistinnen, die mit ihren couragierten und eindrucksvollen Zeichnungen den Finger in die Wunde legen und für eine starke Rolle der Frauen, für Gendergerechtigkeit und gegen Unterdrückung kämpfen.Russlands unbequemes Gewissen - Irina ScherbakowaDokumentation von Eva GeberdingNDR/ARTE, Florianfilm GmbH, Deutschland 2023, 53 Min.> Online ab 13. März in der ARTE-Mediathek arte.tv> Ausstrahlung auf ARTE am 13.03.2024 um 22.55 UhrPressekontakt:Gabriele Dasch | gabriele.dasch@arte.tv | Tel. +33 3 90 14 21 56Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/5730692