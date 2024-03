EQS-News: Ludium Lab / Schlagwort(e): Sonstiges

stc Group und Ludium Lab beschließen Zusammenarbeit, um Cloud-Gaming-Dienste in Saudi-Arabien zu erweitern



08.03.2024

stc Group, ein weltweit führendes Unternehmen bei der digitalen Transformation, und Ludium Lab, ein Topanbieter für Streaming- and Virtualisierungstechnologie, kündigten heute den Start der Cloud-Gaming-Lösung Sora Stream in Saudi-Arabien an. Barcelona - Das multinationale Unternehmen stc Group hat sich für die Technologie des spanischen Unternehmens Ludium Lab entschieden, um diesen Dienst zu entwickeln, einschließlich der fortgeschrittensten Cloud-Gaming-Features, wobei es auf seinem Produkt mit einem hohen Mehrwert aufbaut. Bei diesem Projekt geht es im Wesentlichen darum, den Usern die Möglichkeit zu bieten, über ein flexibles Abonnementmodell Zugang zu einer vielseitigen Spielesammlung auf verschiedenen Geräten zu erhalten. Die Plattform ermöglicht außerdem ein nahtloses Gameplay und eine optimale Leistung durch den Einsatz der Virtualisierungstechnologie von Ludium Lab, die fortschrittliche Komprimierungsverfahren einsetzt, um die Nutzung selbst in Bereichen mit eingeschränkter Internetkonnektivität zu unterstützen. Diese Zusammenarbeit zeigt das Bestreben von stc Group, seinen Usern innovative und hochwertige Produkte zur Verfügung zu stellen, die ihre digitalen Erfahrungen optimieren. Diese Anstrengungen haben zu einem Produkt geführt, das benutzerfreundlich, hocheffizient und effektiv bei der Erfüllung der sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen der stc-User ist. Sora Stream bietet einen umfassenden Katalog für die Benutzer von PCs, Mobil- und anderen Geräten, aufgeteilt in verschiedene Kategorien wie u.a. Sport, Abenteuer und Action. Darüber hinaus ermöglicht die Lösung, einige der wichtigsten AAA- und exklusiven Spiele der Plattform mit 60 FPS und Full HD zu spielen, mit einem großartigen Gameplay, was einen großen Schritt hin zur Demokratisierung der Unterhaltung für alle darstellt. Das in den nächsten Tagen bevorstehende Release von Sora Stream für Millionen von stc Group-Usern in Saudi-Arabien markiert den Beginn der Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen. Es belegt außerdem das Vertrauen in die zukunftsweisende Technologie von Ludium Lab und ihre künftige Rolle bei der Umsetzung von umwälzenden Innovationen und SAAS-Lösungen in den von stc Group versorgten Gebieten. Die Version von Sora Stream für Saudi-Arabien wird es den Usern erlauben, wichtige AAA-Spiele direkt von der Plattform zum Spielen in der Cloud zu erwerben sowie von exklusiven Features wie plattformübergreifendes Gaming, Multiplayer Cooperative und Kindersicherung (Parental Control) zu profitieren. "Wir schätzen das Vertrauen von stc Group in unsere Technologie und ihre weitere Entwicklung und wir sind sehr stolz darauf, unsere Cloud-Gaming-Lösung in Saudi-Arabien anzubieten", erklärte Juan José Martín, der CEO von Ludium Lab. "Die letzten Updates bei unserer Plattform bieten potenziellen stc Group-Usern die Möglichkeit, Cloud-Gaming in der jetzt schon verfügbaren Form zu genießen." Kontaktdaten Carlos Fernández Villalta 691728089 carlos.fernandez@ludiumlab.com



