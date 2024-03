Die Aktie KI-Vorzeigeunternehmens Super Micro Computer (SMC) hat am Donnerstag in New York bis auf wenige Dollar ein neues Allzeithoch verfehlt. Doch die Indikationen am Freitag deuten auf erstmalige Kurse oberhalb von 1.200 Dollar hin. Im AKTIONÄR-Depot dürfte bald der nächste Meilenstein erreicht werden.An der Nasdaq beendete SMC den Handel am Donnerstag bei 1.158,76 Dollar, rund zehn Dollar unterhalb des Rekordhochs, das die Aktie am Mittwoch mit 1,169,50 Dollar aufgestellt hatte. Die unvorstellbare ...

