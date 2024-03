FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.03.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS PZ CUSSONS TO 'EQUAL WEIGHT' (OW) - PRICE TARGET 111 (205) PENCE - BARCLAYS CUTS RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 665 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES AG BARR TO 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 522 PENCE - BERENBERG RAISES GRAFTON GROUP PRICE TARGET TO 1100 (1000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 9800 (8800) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 275 (280) PENCE - 'SELL' - HSBC RAISES DARKTRACE PRICE TARGET TO 540 (525) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CRANSWICK PRICE TARGET TO 4800 (3670) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 600 (580) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES ITV PRICE TARGET TO 112 (105) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES CVS GROUP PRICE TARGET TO 2100 (1900) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES JUST GROUP PRICE TARGET TO 165 (150) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 360 (280) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES INTERMEDIATE CAPITAL GROUP TARGET TO 2250 (1950) PENCE - 'BUY'



