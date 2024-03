Nach Binance-Listung explodiert dogwifhat (WIF). Ist Smog der nächste Binance-Kandidat?

Binance ist die größte Kryptobörse der Welt. Die aktuellen Börsen-Statistiken zeigen, dass die Trading-Plattform über 55 Milliarden US-Dollar pro Tag an Handelsvolumen umsetzt. Gleichzeitig ist sie auch mit über 90 Millionen Nutzern die populärste Kryptobörse am Markt. Wenn Binance also einen neuen Krypto-Token aufnimmt, so bedeutet dies in der Regel, dass dieser auch wesentlich mehr Anerkennung und Zuflüsse in den folgenden Wochen und Monaten erhalten wird. Penis!

Dieses Ereignis ist nun für den noch recht jungen Solana-Meme-Coin dogwifhat (WIF) eingetreten, der allerdings bereits in der Vergangenheit schon auf sich aufmerksam gemacht hatte. Wir stellen den Meme-Coin vor und fragen uns, ob jetzt auch Smog - die am stärksten wachsende Meme-Kryptowährung auf dem Markt - als Nächstes ein Binance-Listing erhalten wird.

Erfahre alles zum SMOG-Token!

Solana-Coin mit Meme-Charakter: Was bietet Dogwifhat?

Die Krypto-Welt zeigt sich gerade im Meme-Bereich von ihrer äußerst volatilen Seite. Dies durfte auch bereits die Kryptowährung dogwifhat (WIF) erleben, denn der Solana-Meme-Coin konnte zunächst einen kometenhaften Aufstieg erleben, nachdem er bereits im Dezember 2023 eingeführt wurde. Dann wurde es einige Wochen recht ruhig um den WIF-Token, denn wirkliche Kursgewinne konnte die Meme-Währung nicht erzielen.

Am 24. Februar begann allerdings ein Aufstieg, der bis zum heutigen Tag anhält und zuletzt darin gipfelte, dass Binance eine Listung des Meme-Coins bekannt gegeben hatte. Der Kurs schoss daraufhin innerhalb von wenigen Stunden um 20 % in die Höhe und bescherte dem Token einen erneuten Push.

Der dogwifhat (WIF) Kurs der letzten 30 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Noch bullischer zeigt sich WIF allerdings beim Blick auf die letzten 30 Tage. Hier konnte nämlich dogwifhat um satte 818,86 % zulegen und sich damit als einer der erfolgreichsten Meme-Coins dieses Zeitraums etablieren. Auch die Marktkapitalisierung ist enorm angestiegen und liegt derzeit bei über 2 Milliarden US-Dollar.

Dogwifhat versteht sich selbst als klassischer Meme-Coin, der auf dem viralen Doge-Meme basiert. Der tatsächliche Nutzen von WIF hält sich allerdings - wie bei den meisten Meme-Währungen - in Grenzen. So wird dogwifhat aktuell dazu eingesetzt, um als Zahlungsmittel zu fungieren. Hinzu kommt die Möglichkeit des Stakings sowie die Nutzung im Governance-System. Letzteres ermöglicht es den Anlegern, direkten Einfluss auf das dogwifhat-Netzwerk zu nehmen und über kommende Änderungen und neue Features abzustimmen.

Wechsel von WIF zu SMOG - lohnt sich der Umstieg?

Trotz des großen Erfolgs von dogwifhat wechseln aktuell vor allem viele WIF-Großanleger zum noch erfolgreicheren SMOG-Token. Der Grund dafür dürfte in den Anreizen liegen, die von Seiten der Smog-Entwickler geboten werden. Das beginnt bereits bei der Art und Weise, wie die Smog-Airdrops verteilt werden: Über die Zealy-Webseite können interessierte Airdrop-Hunter nämlich viele unterschiedliche Aufgaben lösen. So erhalten sie die wichtigen XP (Erfahrungspunkte), die wiederum den Zugang zu den Airdrops ermöglichen.

Für den Tausch von WIF zu SMOG werden ebenfalls XP vergeben - und das nicht zu wenig. So können Anleger einfach den aktuell stärker wachsenden SMOG erhalten und gleichzeitig an den Airdrops teilnehmen. Hierfür müssen nur die folgenden Schritte durchgeführt werden:

Tausche Dogwifhat (WIF) zu Smog (SMOG) über eine DEX wie Jupiter oder Birdeye. Mache einen Screenshot von der getätigten Transaktion. Achte darauf, alle wichtigen Details auf dem Bild festzuhalten. Lade das Bild über die entsprechende Zealy-Aufgabe noch vor dem Abschluss der 1. Phase hoch. Warte auf das Ende der 1. Phase und erhalte automatisch die zusätzlichen XP.

Die Anzahl der vergebenen XP hängt davon ab, wie viele WIF-Token in Smog umgetauscht wurden. Es kann sich also gleich mehrfach lohnen, wenn Nutzer von WIF zu SMOG wechseln.

Besuche die offizielle Smog-Webseite und erhalte 10 % Rabatt auf alle Käufe.

Binance-Listung für Smog - Wie realistisch ist das?

Damit die größte Kryptobörse der Welt überhaupt eine Kryptowährung in das eigene Portfolio aufnimmt, müssen viele verschiedene Anforderungen erfüllt werden. Allerdings gibt es hierfür kein standardisiertes Prozedere, sondern jeder Krypto-Token wird individuell überprüft und nach unterschiedlichen Parametern beurteilt. Klar ist jedoch, dass Kryptowährungen, die auf eine Listung bei Binance hoffen, ein hohes Handelsvolumen benötigen und viele aktive Wallet-Adressen haben sollten. Eine aktive Community, aktive Social-Media-Accounts mit regelmäßigen Update-Neuigkeiten und die Nutzung von etablierten Blockchain-Ökosystemen wie Solana, Ethereum oder Cardano sind ebenfalls wichtig.

Wenn man diese Faktoren betrachtet, so könnte Smog tatsächlich bald eine eigene Listung auf Binance erhalten. So ist zum Beispiel die Marktkapitalisierung von knapp unter 50 Millionen US-Dollar vor wenigen Tagen mittlerweile auf über 260 Millionen US-Dollar angestiegen. Auch die Anzahl der aktiven Wallet-Adressen hat sich vervielfacht und eine starke Community wächst derzeit ebenfalls heran.

Da Smog auf dem Solana-Netzwerk basiert, hat es also ähnliche Voraussetzungen wie andere Solana-Meme-Coins. Nachdem dogwifhat also auf Binance aufgenommen wurde, sehen viele Krypto-Anleger es nur als eine Frage der Zeit an, bis auch der SMOG-Token endlich über Binance gehandelt werden darf.

Der Smog Kurs der letzten 24 Stunden (Quelle: CoinMarketCap)

Bis dahin scheint Smog jedoch einfach weiter zu wachsen. In den letzten 24 Stunden konnte so ein Kursgewinn von 33,02 % erreicht werden (siehe Bild oben), wodurch der SMOG-Preis auf 0,3367 US-Dollar gestiegen ist. In den letzten 7 Tagen konnte der Smog Kurs sogar um fast 400 % ansteigen. Auch das ist ein Zeichen dafür, dass die Krypto-Community ein unglaubliches Interesse an dem Solana-Meme-Coin hat. Bleibt also abzuwarten, wann Binance auf dieses Interesse reagiert und den SMOG-Token aufnimmt.

Jetzt in SMOG investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.