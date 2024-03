Cardano Kurs Prognose: Dieser Faktor könnte den ADA-Preis auf 1 USD heben

Der aktuelle Aufwärtstrend am Krypto-Markt hat mittlerweile auch Cardano erreicht. So befindet sich der ADA-Token in den letzten sieben Tagen mit über 10 % im Plus und profitiert somit von der positiven Stimmung der Branche. Allerdings schafft es Cardano nicht - im Vergleich zur direkten Konkurrenz von Ethereum (ETH oder Solana (SOL), tatsächlich besonders starke Kursanstiege zu verzeichnen.

Nun ist jedoch ein Faktor aufgetaucht, der dafür sorgen könnte, dass sich der ADA-Preis in den kommenden Tagen und Wochen merklich verändert und ein Preisniveau von über 1 US-Dollar immer realistischer wird.

Meme-Coins als treibender Faktor - auch für Cardano?

Dass Kryptowährungen mit Meme-Charakter ein wichtiger Bestandteil der Branche sind, zeigt Dogecoin (DOGE) bereits seit seiner Einführung im Jahr 2013. Dass die Meme-Coins jedoch auch ein ganzes Ökosystem verändern können, dürfte spätestens seit dem Erfolg von Solana bekannt sein, denn nach einem Fall auf unter 10 US-Dollar pro Token wird SOL aktuell mit über 145 US-Dollar pro Token gehandelt - zum Großteil auch deshalb, weil in den letzten Monaten Solana-Meme-Coins wie BONK, WIF oder SMOG eine besonders hohe Popularität bei Krypto-Anlegern erlangen konnten.

Auch Cardano könnte jetzt von dem Hype rund um die Meme-Währungen profitieren. Denn immer mehr Krypto-Händler suchen derzeit nach Alternativen zum Solana-Ökosystem, um so noch unbekannte und unterbewertete Meme-Token zu finden. Ein Beispiel hierfür ist FREN: Der Meme-Coin basiert auf dem Cardano-Netzwerk und konnte in den letzten 14 Tagen um 88,2 % an Wert gewinnen.

Der FREN Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinGecko)

Das steigende Interesse an den humoristisch veranlagten Kryptowährungen, die im Cardano-Ökosystem agieren, sorgt für ein allgemein wachsendes Interesse an dieser Blockchain. Schließlich finden so auf der einen Seite immer mehr Transaktionen im ADA-Netzwerk statt, andererseits wächst auch die Cardano-Community stetig weiter.

Wenn Solana ein Beispiel für die kommenden Monate ist, dann dürfte sich Cardano bei einem weiteren Erfolg von FREN darauf einstellen, dass nun mehr und mehr Entwickler eigene Projekte über das Cardano-Ökosystem etablieren wollen. Sollte tatsächlich ein Cardano-Meme-Coin-Hype ausbrechen, dürfte dies den ADA-Token schnell über ein Preisniveau von 1 US-Dollar heben.

Meme-Coin-Einfluss auf das Cardano-Ökosystem

Allerdings stellen sich einige Krypto-Experten die Frage, wie gut die Cardano-Blockchain mit einem rapide wachsenden Interesse umgehen könnte. Ein erneuter Blick auf Solanas Vergangenheit verrät, dass ein Meme-Coin-Hype einen ungewöhnlich starken Test für die Infrastruktur darstellen könnte, was im Hinblick auf das Cardano-Netzwerk eventuell zu Verzögerungen oder gar Ausfällen führen würde.

Klar ist aktuell jedoch, dass zwar die Anzahl der aktiven Adressen im ADA-Ökosystem immer weiter zunimmt, die Anzahl der täglichen Transaktionen im Augenblick jedoch weiterhin stabil bleibt. Dies führte in den letzten 30 Tagen dazu, dass der ADA-Preis um satte 38,20 % angestiegen ist und Cardano zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels zu 0,733 US-Dollar gehandelt wird.

Der Cardano (ADA) Kurs der letzten 30 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Krypto-Händler sollten nun definitiv weiterhin ein Auge darauf behalten, wie sich FREN und andere Meme-Coins im Cardano-Ökosystem verhalten und ob dies tatsächlich dazu führen wird, dass sich das Interesse der Meme-Token-Anleger verschiebt.

Bis dahin bleiben jedoch auch weiterhin Solana-Meme-Coins das bevorzugte Anlageziel, was bei einem Blick auf die aktuellen Kurse klar wird: BONK ist in den letzten sieben Tagen um fast 50 % gewachsen, WIF sogar um über 128 %. Den mit Abstand stärksten Wachstum konnte allerdings die Kryptowährung Smog verzeichnen, die trotz ihres noch recht jungen Alters aktuell alle Rekorde bricht.

Smog explodiert fast 400 % - Was steckt hinter dem Meme-Coin?

Erst seit letztem Monat ist Smog ($SMOG) überhaupt auf dem Krypto-Markt zu finden. Dabei setzt der Meme-Coin einerseits klar auf den aktuellen Hype rund um das Solana-Ökosystem, versucht sich jedoch auch durch einige innovative Ideen von der Konkurrenz abzuheben. So wurde zum Beispiel eine äußerst spezielle Airdrop-Kampagne gestartet. Hierbei können interessierte Airdrop-Jäger über die Zealy-Webseite viele verschiedene Aufgaben - auch "Quests" genannt - erledigen und dafür Erfahrungspunkte - auch "XP" genannt - erhalten. Diese werden wiederum dafür benötigt, um an den Airdrops teilnehmen zu können.

Der Smog ($SMOG) Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Dieses Konzept scheint äußerst erfolgreich zu sein, denn der $SMOG-Token ist alleine in der letzten Woche um 390,69 % gestiegen. Damit stellt Smog aktuell den erfolgreichsten Meme-Token - und ein Ende der Kursgewinne scheint noch nicht erreicht zu sein. Derzeit ist es zudem möglich, $SMOG über die offizielle Webseite zu erwerben und für jeden Kauf einen Rabatt von satten 10 % zu erhalten. Weitere Informationen zum Gesamtkonzept von Smog sind im offiziellen Whitepaper zu finden.

Ein weiterer Vorteil von Smog liegt im offiziellen Staking-Pool, der ebenfalls über die Webseite erreicht werden kann. Hier bieten die Entwickler hinter dem Projekt derzeit eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von satten 42 % - wesentlich mehr, als die meisten anderen etablierten Kryptowährungen versprechen können. Es lohnt sich also, sich jetzt näher mit dem $SMOG-Token zu beschäftigen und rechtzeitig zu investieren.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.