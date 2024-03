KI Coins explodieren: So reagieren die Krypto-Wale

AI Kryptos oder KI Coins waren in den letzten Tagen das spannendste Marktsegment, die unterhaltsamen Meme-Coins mal ausgenommen. Hier haben diverse KI Coins den breiten Markt outperformt. Auch in 2024 bleibt klar - Künstliche Intelligenz hat massiv disruptives Potenzial, das auch den Krypto-Space verändern und die Innovation voraussichtlich drastisch beschleunigen wird.

Nachdem die KI Coins explodierten, bleibt die Ausgangslange gleichermaßen konstruktiv wie spannend. Für Anleger stellt sich die Frage, ob potenzielle Rücksetzer die Chance auf einen Einstieg bieten oder die Kurse mittlerweile überhitzt sind.

Hier kann auch ein Blick auf das Smart Money hilfreich sein. Wie positionieren sich die Krypto-Wale im aktuellen Marktumfeld? Auf welche Coins setzen die Großinvestoren und wie verfahren diese mit ihrem Engagement in AI Kryptos?

AI Kryptos: Das machen die Großinvestoren

Die Analysten von lookonchain haben hier diverse Wale identifiziert. 0xb8BA, hat kürzlich eine beträchtliche Gewinnmitnahme im Kryptowährungsmarkt realisiert. Dieser Investor hat 1 Million FET-Token, die zum Zeitpunkt der Transaktion einen Wert von 2,44 Millionen US-Dollar hatten, in die Kryptobörse KuCoin eingezahlt, um seine Gewinne augenscheinlich zu realisieren. Die ursprüngliche Akquisition der Token erfolgte am 18. April 2023, als der Investor 1,38 Millionen FET-Token von der Börse Binance auf sein Cold Wallet transferierte. Zu diesem Zeitpunkt betrug der Wert der Token 578.000 US-Dollar. Damit realisierte der Krypto-Wale Gewinne in Höhe von 393 Prozent.

Demgegenüber hat die Wallet-Adresse 0xeF76 253.595 NMT (NetMindToken) für lediglich 19.000 US-Dollar erworben. Mit dem Anstieg des NMT-Preises ist der Wert dieser Tokens nun auf beeindruckende 3,03 Millionen US-Dollar angestiegen, was einem Gewinnfaktor von 157 entspricht. Der Investor zeigt aktuell deutlich, dass er an dem Potenzial von NMT festhält, was seine Überzeugung in die langfristige Wertsteigerung dieser spezifischen Kryptowährung unterstreicht. Denn bis dato gibt es keine Anzeichen auf einen Verkauf.

Die Adresse 0xA7bc hat in den letzten fünf Tagen demgegenüber insgesamt 13,4 Millionen FET-Token im Wert von 36,88 Millionen US-Dollar von den Kryptobörsen Binance, Gate.io und KuCoin abgezogen. Hier hat der Trader bereits einen unrealisierten Gewinn von über 12 Millionen US-Dollar innerhalb dieses kurzen Zeitraums. Im Gegensatz zum ersten Beispiel, wo Gewinne durch Verkauf realisiert wurden, entscheidet sich dieser Investor weiter dafür, die FET-Token zu behalten. Augenscheinlich setzt dieser Investor auf weitere Kurssteigerungen und sieht Potenzial bei Fetch.ai.

KI Kryptos bleiben spannend: Bullisch für 2024

Das aktuelle Marktsentiment und die jüngste Performance bei KI Kryptos offenbaren das Potenzial für 2024. In einer volatilen Bewegung dürften die besten KI Coins in den nächsten Monaten stark performen und mitunter den breiten Markt schlagen.

Ein Beispiel für einen neuen KI Coin mit Potenzial ist SCOTTY. Denn Scotty the AI konnte in kurzer Zeit bereits über 3,5 Millionen US-Dollar im Presale generieren. Dieser Erfolg fußt auf der Mischung aus fortgeschrittener künstlicher Intelligenz und der Beliebtheit von Meme-Coins. Durch die Integration von KI möchte Scotty the AI klaren Mehrwert bieten und die Sicherheit für alle Nutzer erhöhen, indem es Sicherheitsfeatures in der Blockchain mittels fortschrittlicher Erkennungsalgorithmen signifikant stärkt - eine essenzielle Lösung, die Scotty adressiert. Denn Sicherheit ist eine kritische Bedingung für Erfolg im Krypto-Space.

Zu Scotty the AI

Die Kombination aus technologischer Innovation mit KI-Fokus und dem unterhaltsamen Meme-Branding findet offensichtlich Anklang in der Gemeinschaft. Bereits im Presale gibt es ein Potenzial für Staking-Erträge von derzeit 53 Prozent APY und das gesammelte Kapital von fast 3,75 Millionen US-Dollar, zeigt das intensive Interesse. Wer sich hier beeilt, kann in den nächsten sieben Tagen noch SCOTTY zum günstigsten Preis akkumulieren und damit Buchgewinne im Presale aufbauen.

Zu Scotty the AI

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.