DJ MARKT USA/US-Arbeitsmarkt liefert entscheidenden Impuls

Der US-Arbeitsmarktbericht für Februar wird zum Wochenausklang die Richtung an der Wall Street vorgeben. Im Vorfeld zeigt sich der Future auf den S&P-500 mit einem Plus von 0,1 Prozent. Mit einem erwarteten Stellenzuwachs außerhalb der Landwirtschaft von 198.000 dürfte sich der Arbeitsmarkt weiter in einer robusten Verfassung zeigen. Allerdings waren im Wochenverlauf der ADP-Arbeitsmarktbericht für Februar und auch die Zahl der offenen Stellen leicht unter den Erwartungen geblieben. Der Arbeitsmarktbericht dürfte Auswirkungen auf die Zinspolitik der US-Notenbank haben.

Zuletzt hatte die Fed ihren Leitzins in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent belassen und betont, dass man in den kommenden Monaten weitere "gute" Anzeichen für eine Disinflation benötigen werde, um zu entscheiden, wann mit der Lockerung der Geldpolitik begonnen werde. Zuletzt hatten sich die Erwartungen am Markt dafür wegen robuster Wirtschaftsdaten auf Juni nach hinten verschoben.

Unter den Einzelwerten fällt die Boeing-Aktie vorbörslich um 1,1 Prozent. Der US-Flugzeughersteller reagiert auf die jüngsten Pannen in der Produktion mit einer Überarbeitung, wie das Unternehmen Prämien an seine Mitarbeiter auszahlt. Qualität und Sicherheit sollen nun wichtiger als die Erfüllung finanzieller Ziele werden. Zudem starten am Freitag die Verhandlungen mit der Gewerkschaft. Diese strebt unter anderem Lohnerhöhungen von 40 Prozent über einen Zeitraum von drei bis vier Jahren an.

Broadcom geben um 2,5 Prozent nach. Eine starke Nachfrage nach Chips für KI-Anwendungen hat bei Broadcom im ersten Geschäftsquartal zum Wachstum beigetragen. Überschattet wurde dieses aber von hohen akquisitionsbedingten Kosten, die den Gewinn erheblich drückten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 08, 2024 05:35 ET (10:35 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.