NEW YORK (dpa-AFX) - Im Megatrend Künstliche Intelligenz gehören Nvidia -Papiere weiter zu den Favoriten der Anleger. Dank ihrer rasanten Kursrally rücken sie Apple immer näher, die derzeit unter den weltweit wertvollsten Unternehmen Platz zwei hinter Microsoft belegen.

Nvidia kletterten am Freitag im vorbörslichen US-Handel an der Nasdaq um weitere 3,5 Prozent auf 959 Dollar. Damit liegt der Marktwert des Prozessorenherstellers bei fast 2,4 Billionen Dollar, nachdem sich der Kurs seit Oktober 2022 fast verneunfacht hat.

Apple sind an der Börse aktuell rund 2,6 Billionen Dollar wert. Angeführt wird die Konzern-Bestenliste weiter von Microsoft mit einem Börsenwert von gut 3 Billionen Dollar.

Der Aktienkurs von Nvidia wird von der Stärke des Unternehmens bei Spezialchips für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz (KI) angetrieben. Für das aufwendige Anlernen von KI-Programmen wird meist Technik der Firma eingesetzt. Rivalen konnten in dem Markt noch nicht so recht Fuß fassen. Nach der Vervielfachung im vergangenen Jahr hat der Kurs 2024 mittlerweile nochmals 70 Prozent an Wert gewonnen./ag/tih/ag/mis/nas