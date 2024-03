Berlin - Der Bundestag lässt offenbar zwei zusätzliche abhörgeschützte Räume für vertrauliche Besprechungen einrichten. Das berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf Parlamentskreise.



Die beiden Räume liegen im Erdgeschoss des Jakob-Kaiser-Hauses, einem der großen Bürogebäude des Parlaments. Die laufenden Bauarbeiten sollen den Angaben zufolge bis zum Sommer abgeschlossen sein.



In Parlamentskreisen wird wohl bereits seit Längerem ein Mangel an entsprechend geschützten Räumen im Bundestag beklagt. Die Parlamentsverwaltung erklärte auf Anfrage des "Spiegels", der Bundestag halte Räume für geheimhaltungsbedürftige Beratungen vor und erweitere diese bei Bedarf. "Aus Sicherheitsaspekten können keine weiteren Auskünfte gegeben werden", so ein Sprecher weiter.