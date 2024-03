Paris / London - Die europäischen Standardwerte haben am Freitag an die Vortagstendenz angeknüpft und leicht zugelegt. Gute US-Vorgaben stützten, doch nach dem Anstieg der Vorwochen war die Dynamik nur noch gering. Der EuroStoxx50 gewann am Mittag 0,2 Prozent auf 4984,31 Punkte. Der französische Cac 40 stieg um 0,22 Prozent auf 8033,81 Punkte, während der britische Leitindex FTSE 100 um 0,31 Prozent auf 7668,48 Punkte nachgab. Die günstigen geldpolitischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...