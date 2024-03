Schalksmühle (ots) -Das Interesse an der Jagd und den Möglichkeiten zum Erwerb eines Jagdscheins ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen - umso ärgerlicher ist es für Interessenten, dass gleichzeitig die Durchfallquote bei der staatlichen Jägerprüfung in die Höhe schnellt. Als Gründer und Geschäftsführer der Jagdakademie König hat sich Jan-Philipp König daher das Ziel gesetzt, angehende Jäger mithilfe einer E-Learning-Plattform und einem umfassenden Praxisangebot auszubilden. Warum die Jagd mitnichten ein Altherrensport ist, verrät der Experte in diesem Artikel.Die öffentliche Wahrnehmung des Jägers ist seit einiger Zeit im Wandel begriffen. Zunehmend werden Jäger als Menschen erkannt, die sich mit großer Begeisterung für die Natur einsetzen und über ein hohes Maß an Wissen über Tiere und ihre Lebensräume verfügen. Dieser Perspektivwechsel hat dazu geführt, dass sich immer mehr junge Menschen für die Jagd interessieren und die staatliche Jägerprüfung in Angriff nehmen möchten. Doch oft macht sich bei zahlreichen angehenden Jungjägern Enttäuschung breit, wenn sie versuchen, ihren Traum in die Realität umzusetzen. Die Inhalte der Ausbildung sind nach wie vor auf Personen zugeschnitten, die in einer Familie aus Jägern aufgewachsen sind und dementsprechend über Vorkenntnisse verfügen. Zudem ist der Stundenplan einer Jagdausbildung oft streng vorgegeben und im Alltag junger Menschen kaum praktikabel. Dieses Zusammenwirken von geringer zeitlicher Flexibilität und hohen Ansprüchen an das Fachwissen führt letztlich dazu, dass die Durchfallquote bei den staatlichen Jägerprüfungen hoch ist. "Allerdings profitieren auch diejenigen, die ihre Prüfung bestehen, nur bedingt von ihrer Erlaubnis zur Jagd, da Jungjäger auf die Erfahrung in der Jägerschaft angewiesen sind", erklärt Jan-Philipp König von der Jagdakademie König."Wir möchten die Jagdausbildung revolutionieren und neben modernen Lernmethoden mehr Flexibilität und Kontakt zu jüngeren Jägern ermöglichen", erklärt der Jagdexperte. An dieser Stelle setzt das neue E-Learning-Konzept von Jan-Philipp König an: Sein Ziel ist es, einen Praxisteil anzubieten, der auch Städter auf die Grundlagen der Jagd vorbereitet. Der Jäger entstammt selbst einer Familie aus Jägern, die mehrere Jagdreviere betreut. Als aktiver Jäger, Wildtierschützer und Hegemeister engagiert er sich in etlichen Verbänden und verfasste seine Masterarbeit über den Verkauf von Wildbret. Mit der Gründung der Jagdakademie König hat er es sich zur Aufgabe gemacht, Jungjäger auf die staatliche Prüfung vorzubereiten und den Nachwuchs darüber hinaus weiterzubilden und langfristig in die bestehende Jägerschaft zu integrieren.Die Jagdakademie König überzeugt mit umfangreichen PraxisanteilenPersonen, die einen Jagdschein anstreben, begeistern sich in hohem Maß für Natur und Tierschutz und verspüren die Motivation, durch ihre Tätigkeit zu einem harmonischen Miteinander von Mensch und Natur beizutragen. "Die staatliche Jägerprüfung gewährleistet außerdem, dass die Qualifikation bundesweit anerkannt ist und somit den Stellenwert eines grünen Abiturs erhält", führt Jan-Philipp König aus. "Viele junge Menschen möchten einfach mehr über Tiere und ihre Lebensräume lernen und sehnen sich überdies nach einer vielseitigen Tätigkeit in einer organisch gewachsenen Community." Insbesondere durch ihren umfangreichen Praxisteil hebt sich die Jagdakademie König von anderen Jagdschulen ab, wobei auch die theoretische Vorbereitung auf der E-Learning-Plattform einen essenziellen Bestandteil der Ausbildung darstellt.Die theoretischen Inhalte der Ausbildung zum Jäger umfassen dabei Wildtierkunde, Natur- und Umweltschutz, Waffentechnik, Einzelheiten zum Jagdbetrieb, Wildkrankheiten und Wildbrethygiene sowie ausführliche Einblicke in das Jagdrecht. Der differenzierte Praxisteil thematisiert weitere Themen wie das Aufbrechen und Zerwirken, Jagdbegleitung und die Kitzrettung sowie den Bau jagdlicher Einrichtungen und die Trophäenbearbeitung. In der Schießausbildung lernen Teilnehmer das Zielen unter anderem auf Tontauben, laufende Keiler und das Schießen auf einen Bock aus 100 Metern Entfernung. "Wir legen großen Wert darauf, dass die Teilnehmer ihr Wissen in die Praxis umsetzen und auf diese Weise innerhalb kurzer Zeit echte Erfolgserlebnisse erzielen können", erklärt Jan-Philipp König.Darum wird das Jagen auch bei jungen Menschen immer beliebterSicherlich ist die Jagd ein sehr traditionsbewusstes Handwerk, das auf eine lange Geschichte zurückblicken kann. Doch abseits der Klischees entsteht ein vollkommen neues Bild des Jägers, denn die Jagd setzt sich aus sehr unterschiedlichen Teilbereichen zusammen, die auch für junge Menschen stets mehr an Attraktivität gewinnen. Auch interessieren sich mittlerweile mehr und mehr Frauen für die Ausbildung zum Jäger, da sie sich gern in der Hundeausbildung engagieren oder mit Begeisterung Jagdhorn spielen. So haben auch die Bekleidungs- und Waffenindustrie auf die veränderte Realität reagiert und produzieren in zunehmendem Maße Waffen und Kleidungsstücke für Frauen. Außerdem stellen immer mehr Jagdmagazine weibliche Journalisten ein, die aus ihrer einzigartigen Sicht über die Hintergründe des Jagens berichten.Die Gemeinschaft der Jäger hat erkannt, wie wichtig Nachwuchs für den Fortbestand ihrer Tradition ist. Daher spielen äußere Faktoren wie Geschlecht oder Alter eine immer kleinere Rolle bei der Ausübung des Handwerks. "Mit unserem Modell des ortsunabhängigen Lernens möchten wir einer großen Anzahl an Menschen die Gelegenheit geben, sich mit den Gepflogenheiten des Jagens auseinanderzusetzen und ihre Vorbereitung auf die staatliche Jägerprüfung erfolgreich abzuschließen", sagt Jan-Philipp König. Wichtig sei es daher, dass die Ausbildung von einem erfahrenen Jäger geleitet wird und flexible Lernzeiten auch fachfremden Menschen ermöglichen, an einem qualitativ hochwertigen Lernprogramm teilzunehmen. 