Dieser Coin könnte schon bald auf Binance gelistet werden

Der Memcoinmarkt erlebt aktuell eine deutliche Belebung, wobei kürzlich die Token WIF und MYRO auf der Handelsplattform Binance aufgenommen wurden. Diese Entwicklung hat zu Diskussionen darüber geführt, welcher Coin als Nächstes gelistet werden könnte. Hier gibt es einige Kanditaten, die der Marktkapitalisierung von Myro mit 348 Millionen, schon sehr nahe kommen.

Der Gesamtkryptomarkt hat unterdessen eine Kapitalisierung von 2,57 Billionen erreicht.

In den vergangenen 24 Stunden wurde ein Rückgang der Handelsaktivitäten von 17% bemerkt, wobei die Kapitalisierung der Altcoins (also ohne Bitcoin und Ethereum)mit etwa 750 Milliarden weiteren Aufschwung zeigt. Der Fear and Greed Index weist derzeit auf einen Zustand von "extreme Greed" hin, was die hohe Nachfrage und das starke Interesse am Markt widerspiegelt.

Market Cap der Altcoins (ohne BTC und ETH), Quelle:www.coinmarketcap.com

Binance mit neuen Tool

Die Einführung von Futures NEXT durch Binance, einer führenden Kryptowährungsbörse, hat sowohl Begeisterung als auch Kontroversen ausgelöst. Die Plattform, die darauf abzielt, Nutzer für korrekte Vorhersagen bezüglich der Token-Listungen auf dem Futures-Markt zu belohnen, steht wegen Bedenken hinsichtlich Transparenz und möglichem Insiderhandel in der Kritik.

Binance hat Futures NEXT vorgestellt, um Nutzern die Möglichkeit zu geben, Token für eine mögliche Listung zu nominieren und für zutreffende Vorhersagen belohnt zu werden. Nutzer können ihre "Picks" für bevorzugte Token innerhalb des Pools abgeben, mit Belohnungen für erfolgreiche Listungen auf dem Futures-Markt.

Binance betonte jedoch, dass Futures NEXT unabhängig von den Listungsentscheidungen operiert, wobei der Schwerpunkt auf Marktvorhersagen und nicht auf Token-Listungen liegt. Obwohl Nutzer Token nominieren können, ist dies keine Abstimmungsplattform. Beliebte Token auf Futures NEXT sind keine Garantie für eine Listung, da Binance einen strengen, unparteiischen Überprüfungsprozess für Listungen beibehält.

Bedenken hinsichtlich Insiderhandels wurden dennoch geäußert, und trotz Klarstellungen bleiben Unsicherheiten bezüglich der wahren Absichten und des Einflusses der Plattform auf die Marktdynamik bestehen.

Binance Listung mit mehrerer Entscheidungsfaktoren

Eine Listung auf Binance hängt von mehreren entscheidenden Faktoren ab. Zentral sind dabei die Einhaltung strenger Sicherheitsstandards, die Liquidität des Tokens, die Gemeinschaft und Nutzerbasis, die Einhaltung rechtlicher Rahmenbedingungen sowie das Potenzial für langfristiges Wachstum und Innovation.

Binance führt eine gründliche Prüfung des Projekts und des Teams hinter dem Token durch, um sicherzustellen, dass sie transparent arbeiten und einen nachhaltigen Beitrag zum Ökosystem leisten können. Ebenso wichtig ist die technische Stabilität und die Skalierbarkeit der zugrundeliegenden Plattform.

Alle Token, die zur Listung in Betracht gezogen werden, müssen diese Kriterien erfüllen, um eine faire, sichere und regulierungskonforme Handelsumgebung für Nutzer zu gewährleisten.

Memecoin pirscht sich an die Großen an

SMOG, ein Memecoin, der sich im Kryptomarkt mit dem Bild eines alles verbrennenden Drachen positioniert, hat in den letzten Tagen einiges an Aufmerksamkeit erlangt.

Seit seinem Launch im Februar hat SMOG eine Marktkapitalisierung von 265 Millionen erreicht und belegt damit Platz 268 in der Bestenliste von CoinMarketCap. Innerhalb der letzten sieben Tage verzeichnete der Coin einen Anstieg von fast 400%, nachdem er in den ersten Tagen nach dem Start bereits um 4.000 Prozent zulegen konnte. Damit zeigt er eine bessere Performance als alle anderen Memecoins vor ihm in der Bestenliste.

SMOG Preischart, Quelle: www.dexscreen.com

Ein großer Teil seiner Beliebtheit ist den Airdrops geschuldet, die massiv zur Begeisterung der Anleger beitragen. 35% der gesamten Token sind für Airdrops reserviert, wobei kürzlich alle WIF-Halter Token erhielten, mit dem Versprechen auf weitere Airdrops beim Tausch von WIF in SMOG. Diese Strategie zeigt Wirkung, denn in den letzten 24 Stunden ist der Wert von SMOG um weitere 23% gestiegen.

Ein Listing von SMOG auf Binance würde den Wert des Memecoins zweifellos stark steigern. Der sogenannte "Binance-Effekt" zieht enorme Aufmerksamkeit auf sich und führt meist dazu, dass sich der Kurs eines Coins schon nach der Ankündigung auf sozialen Medien wie Twitter durch Binance verdoppelt.

Bislang ist SMOG hauptsächlich in Asien und China verkauft worden. Sollten die Nachrichten über ein mögliches Listing nach Europa und Amerika gelangen, könnte SMOG schnell eine Milliardenbewertung erreichen, wodurch die Listung mehr eine Formalität wäre.

Nach der Listung von $WIF, auch bekannt als Dogwifhat, erreichte dieser Token sein Allzeithoch und konnte sein Marktkapitalisierung nahezu verdoppeln.

Investoren, die an einem vielversprechenden Memecoin interessiert sind, sollten daher SMOG noch vor einer potenziellen Listung genauer in Betracht ziehen, zumal auf der Website des Tokens derzeit ein Rabatt von 10% angeboten wird.

