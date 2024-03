New York - An den New Yorker Börsen bricht der gute Lauf auch am Freitag nicht ab. Arbeitsmarktdaten aus den USA festigten im Gesamtbild die Markterwartung einer Leitzinssenkung im Juni. Anleger blieben deshalb gewillt, die Aktienkurse noch etwas höher zu treiben. Teilweise gab es erneute Rekorde. Nur der Dow Jones Industrial blieb von seinem Rekordniveau noch etwas fern. Er legte nach etwas mehr als einer Stunde zwar um 0,23 Prozent auf 38 879,60 ...

