Frankfurt - Der Bitcoin ist am Freitag erstmals über 70'000 US-Dollar gestiegen. Am Nachmittag kletterte die nach Marktwert grösste Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp auf den Rekordwert von 70'184 Dollar. Der Bitcoin gab seine Gewinne jedoch rasch wieder ab. Zuletzt fiel er auf ein Tagestief von 66'264 Dollar. «Die Aussicht auf global sinkende Kapitalmarktzinsen spielt zinslosen Anlagen wie Bitcoin offensichtlich in die Karten», kommentierte ...

