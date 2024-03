Walmart, der weltgrößte Einzelhändler, hat sich laut Zacks.com in letzter Zeit zu einem der meistgesuchten Aktien entwickelt, was Investoren aufhorchen lassen könnte. In den vergangenen Monaten zeigte sich Walmart mit einer positiven Entwicklung von +6,9%, während der Zacks S&P 500 Composite um +3,4% zulegte. Insbesondere die Zacks Retail - Supermarkets Industrie, zu der Walmart gehört, verzeichnete in diesem Zeitraum ein Plus von 8,1%. Doch wie könnte es kurzfristig mit der Aktie weitergehen? Wichtige Indikatoren sind die überarbeiteten Gewinnschätzungen, die im aktuellen Quartal bei $0,52 pro Aktie liegen, was einer jährlichen Steigerung von +6,1% entspricht. Trotz einer leichten Korrektur der Zacks Konsensschätzung um -2,1% in den letzten 30 Tagen, zeigt die Schätzung des Gewinns für [...]

