Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Erneut ist die Aktie von BYD unter die Marke von 22 Euro gerutscht. Die Chinesen verloren dabei gut 1,02 % am Freitag. Die Woche war insgesamt zwar nicht mehr so schwankungsreich wie zuvor, die Ernüchterung jedoch bleibt derzeit. Die Notierungen haben am Ende sicherlich - je nach Börsenplatz - 4 % verloren. Dabei hat BYD nach Daten aus Südkorea nun im Januar des laufenden [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...