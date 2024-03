Die deutsche Gigafabrik von Tesla nahe Berlin steht kurz vor der Wiederaufnahme der Produktion in der nächsten Woche, nachdem ein Brandanschlag, für den sich eine linksgerichtete Gruppierung verantwortlich erklärte, zu einer Unterbrechung geführt hatte. Der Sabotageakt an einem Elektrizitätsmast, der die Fabrik mit Energie versorgt, führte zu einem Ausfall seit dem 5. März. Die Behörden sehen in der Tat einen Akt des Terrorismus und der verfassungsfeindlichen Sabotage. Die Unterbrechung kommt Tesla teuer zu stehen, da in der Fabrik, welche von lokalen Protesten aufgrund von Umweltbedenken begleitet wird, ungefähr 1.000 Fahrzeuge wöchentlich nicht produziert werden können, was Verluste in Höhe von mehreren hundert Millionen Euro nach sich zieht.

