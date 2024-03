Berlin - Der Städte- und Gemeindebund hat mehr Respekt vor Kommunalpolitikern gefordert. "Es gibt Angriffe, nicht andauernd, aber das sind keine Einzelfälle mehr", sagte der Hauptgeschäftsführer des Kommunalverbands, André Berghegger, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntagausgaben).



"Das führt auch dazu, dass sowohl Ehrenamtliche als auch Hauptamtliche nicht mehr zu Wahlen antreten oder von ihren Ämtern zurücktreten." Eine aggressive Stimmung trage dazu bei, dass die Gesamtbelastung für Kommunalpolitiker zu groß werde. Deutschland lebe vom Ehrenamt, betonte Berghegger.



"Den Menschen, die sich für die Allgemeinheit einsetzen, müssen wir Respekt und Anerkennung zollen." Der Hauptgeschäftsführer fordert eine Kultur, "in der im Gespräch über Politiker auch mal wieder gelobt wird und man sagt: Das haben die gut gemacht". Ein Teil des Problems sei, dass Diskussionen immer weniger von Angesicht zu Angesicht stattfänden, sondern in den sozialen Medien, beklagte Berghegger.



"Dort ist das Klima rauer, das Verständnis für andere Positionen nimmt ab. Das überträgt sich im Umgang mit Politikern aus der digitalen in die reale Welt."

