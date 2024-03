DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Wie entwickelt sich die Elektromobilität bis 2030? Tesla, Arcadia Minerals und BYD

Frankfurt (pta/10.03.2024/08:00) - Die Autoindustrie befindet sich auf dem Weg in die Elektromobilität. Doch mit welcher Geschwindigkeit? Die Bundesregierung hat das Ziel ausgegeben, dass im Jahr 2030 mindestens 15 Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen fahren. "Das wird wohl nichts", schreibt das Handelsblatt. Das läge auf der einen Seite an den Verbrauchern, denen zum Jahr 2024 die Förderungen gestrichen wurden. Auf der anderen Seite aber auch an den Autobauern, die zunehmend einen Sparkurs einschlagen müssten. Deloitte geht in einer Studie davon aus, dass im Jahr 2030 in Deutschland rund 6,35 Millionen Elektroautos zugelassen sein werden. Dann sollen 38% der jährlich zugelassenen Fahrzeuge elektrisch angetrieben werden. Bei dieser Prognose wäre das Ziel deutlich verfehlt.

Weltweit könnten im Jahr 2030 zwischen 30 und 45 Millionen Elektroautos unterwegs sein. Das geht aus einer Prognose von Mobility Notes hervor. Der Anteil von E-Autos bei den neu verkauften Fahrzeugen beträgt demnach zwischen 35% und 50%. Die größten Märkte der Elektromobilität werden demnach in China und den USA zu finden sein. In den Vereinigten Staaten könnte eine Quote von 50% E-Autos bei den Neuwagen geknackt werden. In China sollen laut berylls im Jahr 2029 bereits 13 Millionen Elektroautos produziert werden. Auch wenn Prognosen zur Elektromobilität unterschiedlich ausfallen, sind sie sich in einem einig: Der Markt der Elektromobilität wird bis 2030 wachsen. Das bedeutet Chancen für Unternehmen in unterschiedlichen Branchen. Und für Aktionäre.

Unternehmen wie Arcadia Minerals (ISIN: AU0000145815) sorgen für die Grundlage

Der Lithiumsektor hat ein schweres Jahr 2023 erlebt. Wegen der Unverzichtbarkeit der Lithium-Ionen-Batterien ist er allerdings die Grundlage für die Elektromobilität. Das prognostizierte Wachstum ist nicht ohne eine ausreichende Produktion von Lithium möglich, weswegen der Lithium-Markt im Scheinwerferlicht steht. Arcadia Minerals ist eine der Firmen, die von der Entwicklung profitieren und gleichzeitig die Elektromobilität unterstützen könnte. Das australische Explorationsunternehmen betreibt diverse Batteriemetallprojekte in Namibia. Unter diesen befindet sich das Lithiumprojekt Bitterwasser. Jüngst wurde ein Bohrprogramm abgeschlossen, dass vielversprechende Ergebnisse lieferte. Es wurde eine signifikante Mineralisierung von bis zu 84ppm (83,9mg/L) entdeckt. Zudem nimmt der Lithiumgehalt mit zunehmender Tiefe zu. Aktionäre, welche die Aktie von Arcadia Minerals auch an deutschen Finanzmärkten finden, können gespannt sein. Das Unternehmen will zeitnah eine neue Ressourceneinschätzung und eine Scoping-Studie veröffentlichen. Letztere soll die Wirtschaftlichkeit des Projekts bestätigen. Beim Tantal-Projekt Swanson will Arcadia Minerals im ersten Quartal 2025 in die Produktion einsteigen. Mit den Erlösen will die Firma vor allem das Lithiumprojekt weiterentwickeln.

Tesla (ISIN: US88160R1014) - Führungsrolle trotz Hindernissen

Etwas mehr als 1,8 Millionen Elektroautos verkaufte Tesla im Jahr 2023. Das US-Unternehmen unterstrich damit seine Führungsrolle auf dem Markt. Das Jahr 2024 begann allerdings mit der ein oder anderen Negativnachricht. Unter diesen: Mängel bei den Cybertrucks und ein Produktionsstopp in der deutschen Fabrik in Grünheide. An der Börse sehen viele Analysten trotzdem das Potenzial auf Kursgewinne. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut MarketScreener Anfang März 2024 knapp 20% über dem Schlusskurs von etwa 177 US-Dollar. Einer der Hauptgründe für die positiven Bewertungen ist laut den Analysten der Margenvorteil gegenüber der Konkurrenz.

BYD (ISIN: CNE100000296) fährt voraus

Der chinesische Konzern hat Tesla überholt und stellte im Jahr 2023 das Unternehmen dar, welches die meisten E-Autos verkaufen konnte. Fast 2,9 Millionen Fahrzeuge. BYD fährt bei der Elektromobilität dadurch voraus - und hat laut der Meinung von Analysten die Möglichkeit, an der Börse noch mehr Gas zu geben. Das durchschnittliche Kursziel liegt Anfang März 2024 rund 60% über dem Kurs der BYD-Aktie (22 Euro). Einige Analysten geben aktuell eine Kaufempfehlung ab.

ETF der E-Mobilität: iShares Electric Vehicles and Driving Technology (ISIN: IE00BGL86Z12)

Dieser ETF fast zahlreiche Aktien zusammen, hinter denen Unternehmen stehen, die auf dem Markt der E-Mobilität eine wichtige Rolle spielen. Von der Technologie bis zur Produktion von E-Autos.

Zu den Top-Holdings zählen Rivian Automotive (ISIN: US76954A1034), Stellantis (ISIN: NL00150001Q9), Nvidia (ISIN: US67066G1040) und KIA (ISIN: KR7000270009).

Hauptrolle an der Börse

Von dem Markt der Elektromobilität hängt die Entwicklung von zahlreichen Unternehmen ab, die an der Börse eine wichtige Rolle spielen. Für Aktionäre ist er dadurch von großer Bedeutung.

----------

