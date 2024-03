© Foto: Jose Lucena/TheNEWS2 via ZUMA Press Wire/dpa



Brasilien verbinden viele Menschen mit der Copacabana und dem weltberühmten Karneval in Rio de Janeiro. Das Land am Zuckerhut hat aber noch mehr zu bieten - beispielsweise am heimischen Aktienmarkt.Denn die Wirtschaftslage in Brasilien hellt sich weiter auf und deutet auf vielversprechende Entwicklungen hin. Die Inflationsrate ist im Rückwärtsgang und die Banco Central do Brasil konnte sich erlauben, die Leitzinsen im Dezember 2023 auf 11,75 Prozent zu senken. Was ein Investment am Zuckerhut aber interessant macht: Es ist eine Steuerreform in die Wege geleitet worden, die das System vereinfachen und die Unternehmen wettbewerbsfähiger machen soll. Drei brasilianische Aktien mit Kurspotential …