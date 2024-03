Illumination (Hauptsitz: Santa Monica, CA, USA; Gründer und CEO: Chris Meledandri) und Nintendo Co., Ltd. (Hauptsitz: Kyoto, Minami-ku, Japan; stellvertretender Direktor und Präsident: Shuntaro Furukawa, im Folgenden "Nintendo") gaben bekannt, dass sie einen neuen Animationsfilm produzieren, der auf der Welt von Super Mario Bros. basiert.

Dieser neue Animationsfilm in der Welt von Super Mario Bros. soll am 3. April 2026 in den USA und auf vielen weiteren Märkten weltweit erscheinen, wobei die Veröffentlichung in ausgewählten Regionen im Laufe des Monats April erfolgen soll.

Der Film wird von Chris Meledandri, Gründer und CEO von Illumination, und Shigeru Miyamoto, Representative Director, Fellow of Nintendo, produziert. Regie führen Aaron Horvath und Michael Jelenic, das Drehbuch stammt von Matthew Fogel. Der Film wird von Universal Pictures und Nintendo kofinanziert und von Universal Pictures weltweit an Kinos vertrieben.

Durch die intensive Beteiligung an der Filmproduktion mit dem Ziel, auf unterhaltsame Weise allen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, setzt Nintendo seine Bemühungen fort, einzigartige Entertainment-Erlebnisse zu produzieren und so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen.

Illumination freut sich, seine Partnerschaft mit Nintendo fortzusetzen und seine einzigartige Mischung aus Freude und Entdeckung einem weltweiten Publikum aller Altersgruppen zugänglich zu machen und es ihm zu ermöglichen, sich mit den beliebten Charakteren und Geschichten aus einem der beliebtesten Franchise der Welt zu verbinden.

Über Illumination

Illumination wurde 2007 von Chris Meledandri gegründet und ist einer der führenden Produzenten von Event-Animationsfilmen der Unterhaltungsbranche, darunter "Ich Einfach unverbesserlich" das erfolgreichste Animations-Franchise in der Kinogeschichte sowie der rekordverdächtige Film "The Super Mario Bros. Movie", Dr. Seuss "The Lorax", Dr. Seuss "The Grinch", "The Secret Life of Pets" und "Sing". Die Bibliothek von Illumination umfasst drei der zehn besten Animationsfilme aller Zeiten. Die ikonischen, beliebten Franchises von Illumination voller unvergesslicher und einzigartiger Charaktere, globaler Attraktivität und kultureller Relevanz haben weltweit mehr als 9 Milliarden US-Dollar eingespielt. Illumination hat eine exklusive Finanzierungs- und Vertriebspartnerschaft mit Universal Pictures. Der nächste Film von Illumination ist "Ich Einfach unverbesserlich 4", der am 3. Juli 2024 in die Kinos kommt.

Über Nintendo

Nintendo Co., Ltd. mit Hauptsitz in Kyoto, Japan, hat durch seine integrierten Hard- und Softwareprodukte Franchises geschaffen, die weltweit zu bekannten Namen geworden sind. Dazu zählen Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda, Metroid, Pokémon, Animal Crossing, Pikmin und Splatoon. Nintendo ist bestrebt, einzigartige, intuitive Unterhaltungserlebnisse für jedermann zu bieten. Dazu stellt es Videospielgeräte wie die Nintendo Switch-Systemfamilie her und vermarktet sie, entwickelt Anwendungen für intelligente Geräte und betreibt sie und arbeitet mit Partnern in einer Reihe weiterer Unterhaltungsinitiativen zusammen, wie visuellen Inhalten und Themenparks. Nintendo hat weltweit mehr als 5,6 Milliarden Videospiele und über 800 Millionen Hardwareeinheiten verkauft. Seit der Einführung des Nintendo Entertainment System vor mehr als 30 Jahren bis heute und auch weiterhin besteht Nintendos kontinuierliche Mission darin, einzigartig unterhaltsame Erlebnisse zu schaffen, die Menschen auf der ganzen Welt ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

