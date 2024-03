Julius Baer Group Ltd. / Schlagwort(e): Sonstiges

Julius Bär Gruppe schlägt Bruce Fletcher und Andrea Sambo zur Wahl in den Verwaltungsrat vor



Zürich, 11. März 2024 - Der Verwaltungsrat der Julius Bär Gruppe AG wird an der Generalversammlung vom 11. April 2024 Bruce Fletcher und Andrea Sambo zur Wahl als neue unabhängige Verwaltungsratsmitglieder vorschlagen. Alle derzeitigen Mitglieder des Verwaltungsrats werden sich zur Wiederwahl stellen, mit Ausnahme von Gilbert Achermann, der die maximale Amtsdauer für Julius Bär Verwaltungsräte erreicht hat, und David Nicol, Vorsitzender des Governance- and Risikoausschusses, wie am 1. Februar 2024 angekündigt.

Bruce Fletcher ist britischer und amerikanischer Staatsbürger und kann auf eine 40-jährige Karriere in der Finanzbranche zurückblicken. Er verfügt über umfangreiche Risikomanagement- und Führungserfahrung. Von 2018 bis 2023 war er Chief Risk Officer der NatWest Group, einer führenden britischen Bankengruppe in den Bereichen Private und Retail Banking sowie im Firmenkundengeschäft. Davor war er 17 Jahre bei Citigroup und 13 Jahre bei HSBC in den USA und in Grossbritannien in verschiedenen Risikomanagement-Funktionen tätig. Aktuell ist er Vorsitzender der Professional Risk Managers International Association in den USA.

Andrea Sambo ist italienischer Staatsbürger und verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Von 2005 bis 2021 arbeitete er bei der UBS in London, wo er diverse Führungs- und Managementpositionen bekleidete und zuletzt Head Group Financial Resources Management war. Zuvor hatte Andrea Sambo verschiedene Funktionen innerhalb der UBS Investment Bank inne, darunter Global Head Fixed Income, Currencies and Commodities Structuring und Co-Head Global Client Solutions. Vor seiner Zeit bei UBS arbeitete er bei Morgan Stanley in London und New York sowie bei der Banca Commerciale Italiana in Mailand als Derivatspezialist.

Die detaillierten Lebensläufe der beiden Nominierten sind unter www.juliusbaer.com/news abrufbar.

Romeo Lacher, Präsident des Verwaltungsrats der Julius Bär Gruppe, sagt: «Im Namen des Verwaltungsrats danke ich Gilbert Achermann für seinen langjährigen wertvollen Einsatz und seine Dienste sowie David Nicol für sein grosses Engagement im Gremium während seiner Amtszeit. Wir wünschen beiden alles Gute für ihre zukünftigen Aufgaben.»

Romeo Lacher kommentiert die Nominierungen wie folgt: «Der Verwaltungsrat ist sehr erfreut, mit Bruce Fletcher und Andrea Sambo zwei ausgewiesene Fachexperten aus der Finanzbranche gewonnen zu haben, die über einen ausgezeichneten Ruf und Leistungsausweis verfügen. Bruce Fletchers grosser Erfahrungsschatz im Risikomanagement sowie Andrea Sambos fundierte Kenntnisse in den Bereichen Märkte und Bilanzsteuerung werden für uns sehr wertvoll sein. Es ist vorgesehen, dass Bruce Fletcher nach seiner Wahl den Vorsitz des Governance- und Risikoausschusses übernehmen wird.»

