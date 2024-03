TUI hat in den vergangenen Tagen durchaus Punkte gemacht. Am Freitag jedoch verlor der Titel zum Ende der Woche gut 1 %. Schade, so die Meinung von Beobachtern, denn die Hoffnung auf steigende Bewertungen ist durchaus zu sehen. Der Titel ist mit einem Wert von 6,70 Euro in die Wochenend-Pause gegangen. In den vergangenen fünf Tagen ging es dabei um ca. 4 % aufwärts. Stark! Die Aussichten sind allerdings wohl noch besser!

TUI: Die Reiselust steigt

Das Unternehmen hatte bekannt gegeben, dass die Reiselust in Deutschland wieder steigt. Das Corona-Desaster für die Reisebranche ist, in anderen Worten, abgehakt. Das bedeutet auch, dass in diesem Jahr die wirtschaftlichen Kennzahlen auf den Prüfstand kommen können. Die Aktie hat [...]

Hier weiterlesen