Paris, 11. März 2024 (ots/PRNewswire) -Eingebettet in das Herz der Weinberge an der Mittelmeerküste bietet das Château L'Hospitalet Wine Resort Beach & Spa ***** einen prächtigen Rückzugsort in einer außergewöhnlich schönen natürlichen Umgebung. Mit Blick auf das Meer und die grünen Hügel, umgeben von den zarten Düften der Garrigue, ist dieses 5-Sterne-Hotel ein Paradies für Weinliebhaber, Feinschmecker und Naturfreunde.Das Château L'Hospitalet und seine Villa Soleilla liegen inmitten eines Weinguts, das von Pinien, Olivenbäumen und Garrigue umgeben ist und sich in eine Landschaft mit biodynamischen Weinbergen und weitläufigen Gärten einfügt. Schwimmbäder, Tennisplätze, ein Putting Green und Wanderwege in dem weitläufigen und geschützten Gebiet von La Clape bieten eine Vielzahl von Aktivitäten. Die Besucher kommen auch in den Genuss von Führungen, bei denen sie die Herstellung des Weins von der Rebe bis zum Glas verfolgen können. Enthusiasten können noch weiter gehen, indem sie einen Meisterkurs reservieren.Die Restaurants folgen den Jahreszeiten. Im Herbst und Winter bietet das Restaurant Chez Paule traditionelle Holzofenküche. Im Frühjahr und Sommer bietet das L'Hospitalet Beach eine Auswahl an mediterranen Gerichten. Und das ganze Jahr über bietet das Gourmetrestaurant Art de Vivre ein köstliches Erlebnis, das Essen und Wein zu einer vertikalen Küche verbindet.Im Spa Soleilla werden fachkundige Rituale für die Gesichts- und Körperpflege durchgeführt, die den Luxus einer sehr persönlichen Behandlung bieten und der Philosophie der Partnerprodukte Biologique Recherche© und Holidermie© entsprechen. Der Blick auf die Weinberge und eine Sauna runden das Erlebnis ab.Small Luxury Hotels of the World (SLH) ist eine Sammlung unabhängiger Luxushotels an verschiedenen Orten der Welt. Die 1990 gegründete Organisation vereint Hotels der gehobenen Klasse, die sich durch ihren Charme auszeichnen und ein hochwertiges Reiseerlebnis bieten, das sich durch Einzigartigkeit, außergewöhnlichen Service und Engagement für Exzellenz auszeichnet. Ihre weltweite Präsenz bietet Reisenden eine Vielzahl von Möglichkeiten für luxuriöse und unvergessliche Aufenthalte.Château L'Hospitalet Wine Resort Beach & Spa Route de Narbonne Plage - 11100 Narbonne - Frankreich https://www.chateau-hospitalet.com/?utm_source=Presse&utm_medium=Email&utm_campaign=Small+Luxus+Hotel&utm_id=PRNewsWireFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2358049/Chateau_Hospitalet.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2358048/Chateau_Hospitalet_Logo.jpgKontakt: Château L'Hospitalet Wine Resort Beach & Spareception.hospitalet@gerard-bertrand.com +33 (0)4 68 45 28 50View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/das-chateau-lhospitalet-wine-resort-beach--spa-in-narbonne-sudfrankreich-wird-mitglied-der-gruppe-der-small-luxury-hotels-302084396.htmlPressekontakt:Katia Daguet Alonso,+33 (0)6 12 41 05 68,k.daguet@gerard-bertrand.comOriginal-Content von: Château l?Hospitalet, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173742/5731981