Saudi Aramco erhöht die Dividende um 30 % und schüttet fast 100 Mrd. US-Dollar an die Aktionäre aus. Dank der Sanktionen gegen Russland erzielen die Saudis den zweithöchsten Gewinn in ihrer Unternehmensgeschichte. Delta stellt sich auf deutliche Lieferverzögerungen vonseiten Boeings ein. Die amerikanische Airline geht inzwischen von einer Verzögerung um mindestens zwei Jahren aus. Die Reddit Roadshow beginnt am Montag. Das amerikanische Internetforum strebt Erlöse von 748 Mio. US-Dollar und eine Bewertung von 6,5 Mrd. US-Dollar an.Der Aktienhandel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...