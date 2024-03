Der DAX ist am Freitag mit einem Minus von 0,2, Prozent auf 17.814,51 Zähler aus dem Handel gegangen, auf Wochensicht stand ein Plus von 0,5 Prozent zu Buche. Zum Wochenstart dürften sich die Gewinnmitnahmen aber erst einmal weiter fortsetzen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,6 Prozent tiefer bei 17.715 Zählern.Auf der Terminseite ist es am Montag derweil recht ruhig. Auf dem Programm stehen einige Quartalszahlen: Es berichten unter anderem Hypoport, Atoss Software und am ...

