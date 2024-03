NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Hellofresh von 11,00 auf 5,30 Euro mehr als halbiert und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Kochboxenanbieter stehe am Scheideweg, schrieb Analyst William Woods in einer am Montag vorliegenden Studie. Der eine führe mit einer Konzentration auf das Kerngeschäft zur Trendwende, der andere könnte ins Aus führen. Woods sieht die Anlagestory auf nahe Sicht in jedem Fall als kaputt an./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2024 / 16:33 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2024 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A161408

