Am Rekordhoch hatte HelloFresh im Jahr 2021 97,50 Euro erreicht. Im Zuge der Hoffnungs-Rallye im letzten Sommer ging es immerhin noch bis auf gut 34 Euro. Jetzt ist sie fast am Allzeittief, nach einem Minus von 42,1 Prozent am Freitag - und weiterhin kein "Schnäppchen".

Den vollständigen Artikel lesen ...