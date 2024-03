DJ Enel-Tochter verkauft Distributionsgeschäft für 1,2 Mrd Euro

Von David Sachs

MAILAND (Dow Jones)--Der italienische Energieversorger Enel trennt sich von einem Teil seines Distributionsgeschäfts. Die Tochter E-distribuzione werde 90 Prozent der Anteile an der neu geschaffenen Einheit NewCo an A2A für 1,2 Milliarden Euro verkaufen, so Enel.

Die übrigen 10 Prozent werde E-distribuzione zunächst behalten. A2A habe aber die Option, diese zu einem späteren Zeitpunkt auch noch zu übernehmen. Die Transaktion soll bis Jahresende abgeschlossen werden.

March 11, 2024

