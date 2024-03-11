BARCLAYS HEBT SKF AUF 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 256 (190) SEKBARCLAYS SENKT TRELLEBORG AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 376 SEKBERNSTEIN HEBT ZIEL FU¨R ASML AUF 980 (890) EUR - 'OUTPERFORM'GOLDMAN SENKT ZIEL FU¨R RECKITT AUF 5700 (5900) PENCE - 'NEUTRAL'JEFFERIES HEBT ZIEL FU¨R ZURICH AUF 430 (410) CHF - 'HOLD'JPMORGAN HEBT ZIEL FU¨R AHOLD DELHAIZE AUF 27,36 (27) EUR - 'UNDERWEIGHT'JPMORGAN SETZT ING AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'RBC HEBT MARKS & SPENCER AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 300 (285) PRBC HEBT ZIEL FU¨R VOLVO B AUF 270 (201) SEK - 'SECTOR PERFORM'SOCGEN HEBT VERBUND AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 64,60 (64,10) EUR BARCLAYS SENKT ZIEL FU¨R HELLOFRESH AUF 12 (28) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG SENKT ZIEL FU¨R HELLOFRESH AUF 9,50 (31) EUR - 'BUY'BERENBERG ...Den vollständigen Artikel lesen ...