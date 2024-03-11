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WKN: 555200 | ISIN: DE0005552004 | Ticker-Symbol: DHL
Xetra
08.03.24
17:35 Uhr
38,445 Euro
-0,910
-2,31 %
Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
DAX
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EURO STOXX 50
STOXX Europe 50
STOXX Europe 600
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DEUTSCHE POST AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEUTSCHE POST AG 5-Tage-Chart
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38,60538,61509:09
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
DAIMLER TRUCK
DAIMLER TRUCK HOLDING AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG43,610+0,93 %
DEUTSCHE POST AG38,445-2,31 %
HELLOFRESH SE6,858-42,10 %
THYSSENKRUPP AG4,580+0,84 %
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