Hong Kong, 11. März 2024 (ots/PRNewswire) -Govee (https://eu.govee.com/), ein weltweit bekannter Anbieter von hochmodernen smarten Beleuchtungsprodukten, kündigt die Verfügbarkeit des Govee Neon Rope Light 2 an, das auf der Consumer Electronics Show (CES) 2024 präsentiert wurde. Mit der Entwicklung der Beleuchtung von einer reinen Beleuchtung zu einem Mittel der Selbstdarstellung, versteht Govee die Bedeutung der Schaffung von personalisierten und fesselnden Umgebungen. Das Neon Rope Light 2 wurde entwickelt, um den Benutzer*innen mit neuen, verbesserten Funktionen eine mühelose Personalisierung zu ermöglichen.Verstärkte Material für vereinfachte Installation und Gestaltung Govee hat die Biegeclips und das Material für Lichtstreifen nachgerüstet, um den Installations- und Gestaltungsprozess zu optimieren. Die verbesserten Biegeclips sind leicht formbar und gewährleisten eine reibungslose Installation. Das weichere Material bietet im Vergleich zur vorherigen Generation eine um 14 % höhere Flexibilität, wodurch sich die gewünschte Gestaltung leichter erreichen lässt. Außerdem ist der Lichtstreifen 14 % leichter, was die Installation weiter vereinfacht.Meistern das Design durch die Shape Mapping Funktion Eine weitere wichtige Verbesserung des Neon Rope Light 2 ist die Shape Mapping Funktion in der Govee Home App. Durch die Aufnahme des Wandlichts durch die Smartphone-Kamera erkennt das System automatisch die Gestaltung, was es ermöglicht, die Farbsegmente besser zu steuern und lässt sich auf kreative Art und Weise im eigenen Zuhause anbringen. Mit dem flexiblen und benutzerfreundlichen Design ermöglicht Neon Rope Light 2 den Benutzer*innen, ihre Kreativität zu befreien und eine gemütliche und einzigartige Umgebung zu schaffen.Matter-Unterstützung für nahtlose Smarthome-Verbindung Das Govee Neon Rope Light 2 unterstützt den neuen Smarthome-Standard Matter, um eine bessere Smarthome-Verbindung zu erreichen. Durch die Integration mit den Smarthome-Plattformen, wie Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa und Samsung SmartThings, können Benutzer*innen eine ultimative Erfahrung bekommen. Darüber hinaus lässt sich das Neon Rope Light 2 über Govee DreamView-Modus mit anderen Govee-Produkten synchronisieren. So entsteht ein immersives Beleuchtungserlebnis.Smartes Licht per Text-Chat steuern Govee ist der Meinung, dass künstliche Intelligenz (KI) in den kommenden Jahren die Entwicklung von Smart-Home-Produkten maßgeblich vorantreiben wird. In der Govee Home App ist einen "AI Lighting Bot" integriert, welcher die Beleuchtung durch verschiedene Eingaben einstellen kann. Dieses KI-gesteuerte System analysiert Texte, Sprache sowie Bild, um entsprechende Lichteffekte nach Wünsche zu aktivieren. Der AI Lighting Bot versteht aktuell nur Englisch. Govee plant jedoch, die Fähigkeiten seines KI-Beleuchtungssystems kontinuierlich zu erweitern, um zukünftig auch andere Sprachen zu integrieren und somit eine breitere Nutzerbasis zu adressieren.Preis und Verfügbarkeit Das Govee Neon Rope Light 2 ist am 11. März 2024 auf Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0CQRBC3Y2) und Govee.com (https://eu.govee.com/products/govee-neon-rope-light-2?variant=42850413281464) verfügbar. Die 3-Meter-Variante (https://www.amazon.de/dp/B0CQRB3H8D) kostet 79,99€ und die 5-Meter-Variante ist zum Preis von 99,99€ erhältlich.Über Govee Seit November 2017 kreiert Govee hochmoderne Beleuchtungs- und Haushaltsprodukte für Verbraucher aus der ganzen Welt. Die Bandbreite des Sortiments reicht von LED-Streifen und Innenbeleuchtung über Außenleuchten bis hin zu intelligenten Sensoren. Govee baut sein Ökosystem an intelligenten Produkten kontinuierlich aus und verbessert die Leistung, die Vorteile für den Benutzer und die Benutzerfreundlichkeit in allen Szenarien. Weitere Informationen zu Govee finden Sie auf Govee Website unter govee.com.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/bringt-stil-und-warme-in-die-wande-mit-govee-neon-rope-light-2-302084983.htmlPressekontakt:pr@corp.govee.comOriginal-Content von: GOVEE MOMENTS LIMITED, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162324/5732008