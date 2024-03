Ingelheim (ots) -- Boehringer Ingelheim führt mit FRONTPRO® die erste zugelassene rezeptfreie Kautablette gegen Zecken und Flöhe für Hunde ein- Monatliche Anwendung bietet schnellen und umfassenden Schutz vor Zecken und Flöhen- Ab März deutschlandweit in Apotheken und online erhältlich; auch in Tierarztpraxen verfügbarBoehringer Ingelheim, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Tiergesundheit, bringt mit FRONTPRO® ein weiteres Produkt zur Parasitenprävention auf den deutschen Markt. Es handelt sich um die erste zugelassene rezeptfreie Kautablette gegen Zecken und Flöhe für Hunde. Das Unternehmen markiert damit einen innovativen Fortschritt in der tiermedizinischen Parasitenprävention.FRONTPRO® bietet einen umfassenden Zecken- und Flohschutz in einfacher und schmackhafter Form. Als Kautablette mit Rindfleischaroma schützt es Hunde ab 2kg und einem Alter von 8 Wochen einen ganzen Monat zuverlässig vor Parasiten. Dank seiner Wirkweise von innen heraus können Tierhalter*innen ihren Hund direkt nach der Anwendung wie gewohnt streicheln. Das Produkt ist einfach anzuwenden und wirkt effektiv: Es bekämpft Flöhe innerhalb von 8 Stunden und Zecken innerhalb von 48 Stunden. Der Wirkstoff Afoxolaner in FRONTPRO® zielt speziell auf das Nervensystem der Parasiten ab, tötet Flöhe vor der Eiablage und verhindert so die Ausbreitung verschiedener Flohstadien in der häuslichen Umgebung."Wir sind stolz darauf, einen aktiven Beitrag zur Gesundheit und zum Wohlbefinden unserer geliebten Haustiere zu leisten. Mit FRONTPRO® bieten wir Tierbesitzer*innen eine weitere Möglichkeit, ihren Hund noch einfacher gegen Parasiten zu schützen", sagt Betina Prestel, Geschäftsführerin der Tiergesundheit bei Boehringer Ingelheim. "FRONTPRO® erfüllt den Wunsch der Tierbesitzer nach breiterer Verfügbarkeit und stellt eine einfache und schmackhafte Lösung zum Schutz vor Parasiten dar." Der Schutz vor Parasiten ist wichtig, da diese nicht nur lästig, sondern auch gesundheitsgefährdend für Mensch und Tier sein können.Zecken und Flöhe können verschiedene Krankheiten übertragen. Dazu zählen die Borreliose, die durch Bakterien verursacht wird und auch bei Hunden zu Gelenkentzündungen, Nervenschäden und Herzproblemen führen kann, oder auch die als Hundemalaria bekannte Babesiose, die zu Blutveränderungen, Organversagen und sogar zum Tod führen kann. Daher ist ein wirksamer und effektiver Parasitenschutz unerlässlich, um unsere Hunde vor diesen Gefahren bestmöglich zu schützen.Ein weiterer Vorteil von FRONTPRO® ist seine gute Verträglichkeit. Die neue Kautablette enthält keine Fleisch-Bestandteile und kann daher auch bei Hunden mit einer Futtermittelallergie oder einer Leishmaniose eingesetzt werden, sowie falls eine weizenarme Diät angestrebt wird. FRONTPRO® ist auch für Hunde mit MDR-1 Defekt geeignet. Der MDR1-Gendefekt kommt bei einigen Hunderassen vor und kann zu einer Überempfindlichkeit gegenüber bestimmten Medikamenten führen.Ab 2024 ist FRONTPRO® in allen Apotheken in Deutschland und online, aber auch in Tierarztpraxen, ohne Rezept erhältlich. Zur Auswahl stehen vier verschiedene Gewichtsklassen von zwei bis 50kg für Hunde jeder Größe ab einem Alter von 8 Wochen. Für Hunde über 50 kg kann eine passende Kombination verschiedener Gewichtsklassen verwendet werden.Für weitere Informationen besuchen Sie www.frontline.de/produkte/hund/frontproBoehringer Ingelheim TiergesundheitBoehringer Ingelheim Tiergesundheit arbeitet an Innovationen für die Prognose, Prävention und Behandlung von Tierkrankheiten. Für Tierärzte, Tierhalter, Landwirte und Regierungen in mehr als 150 Ländern bieten wir ein umfangreiches und innovatives Produktportfolio an, um die Gesundheit und das Wohlbefinden von Haustieren, Pferden und Nutztieren zu verbessern. Als weltweit führendes Unternehmen in der Tiergesundheit nehmen wir eine langfristige Perspektive ein. Das Leben von Tieren und Menschen ist auf tiefe und komplexe Weise miteinander verbunden. Wir sind überzeugt: Wenn Tiere gesund sind, dann sind auch die Menschen gesünder. Indem wir Synergien zwischen unseren Geschäftsbereichen Tiergesundheit und Human Pharma nutzen und Werte durch Innovation schaffen, verbessern wir die Gesundheit und das Wohlbefinden beider.Boehringer IngelheimBoehringer Ingelheim entwickelt bahnbrechende Therapien, die Leben verändern - heute und für zukünftige Generationen. Als führendes forschungsgetriebenes biopharmazeutisches Unternehmen schafft Boehringer Ingelheim Werte durch Innovationen in Bereichen mit einem hohen ungedeckten medizinischen Bedarf. Seit seiner Gründung im Jahr 1885 ist Boehringer Ingelheim in Familienbesitz und verfolgt eine langfristige, nachhaltige Perspektive. Mehr als 53.000 Mitarbeitende bedienen über 130 Märkte in den beiden Geschäftsbereichen Humanpharma und Tiergesundheit. Erfahren Sie mehr unter www.boehringer-ingelheim.com.Pressekontakt:Boehringer IngelheimGroup Communications, Corporate AffairsMaría Isabel Rodríguez Fernández55216 IngelheimTelefon: 06132 - 77 143007E-Mail: press@boehringer-ingelheim.comOriginal-Content von: Boehringer Ingelheim, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6631/5732005