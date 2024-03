LONDON (dpa-AFX) - Bodycote Plc (BOY.L), a provider of heat treatment and thermal processing services, said on Monday that it has confirmed the appointment of Jim Fairbairn, who joins the Board on March 11, as Group Chief Executive designate.



As announced earlier, Fairbairn will succeed Stephen Harris as Group Chief Executive when Harris steps down and retires on May 30.



