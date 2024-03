DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas fester

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Montag gegen 8.05 Uhr 12 Ticks höher bei 133,84 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 133,8 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 133,95, das -tief bei 133,75 Prozent. Umgesetzt wurden 8.993 Kontrakte.

Beim Bund-Future fällt auf, dass sich die Situation im Zuge der soliden Performance in der Vorwoche deutlich aufgehellt habe, so die Helaba. Hürden gebe es bei 133,96 und an der 55-Tagelinie bei 134,15. Als wichtige Unterstützung sei die 21-Tagelinie bei 132,70 zu sehen.

