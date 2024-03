Nach dem jüngsten Rekordhoch des DAX am vergangenen Donnerstag dürfte einige Anleger zum Wochenstart Gewinne mitnehmen. US-Technologiewerte geben nach dem Arbeitsmarktbericht in der weltgrößten Volkswirtschaft am Freitag mit schwachen Kursen einen Korrekturtrend vor. Rund eine Stunde vor dem Handelsauftakt signalisierte der X-DAX für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,4 Prozent auf 17.750 Punkte. Am Donnerstag noch hatte er sich der Marke von 18.000 Punkten weiter genähert und bei 17.879 Punkten ...

