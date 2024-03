DJ MÄRKTE ASIEN/Tokio und Sydney sehr schwach

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den asiatischen und australischen Börsen hat sich zum Wochenauftakt keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Während die Kurse in Hongkong und Taiwan überwiegend anzogen, ging es in Tokio und auch in Sydney deutlich nach unten.

In Tokio verlor der Nikkei nach neuen Konjunkturdaten zeitweise 3 Prozent - zuletzt 2,2 Prozent auf 38.820 Punkte. Die japanische Wirtschaft ist im vierten Quartal weniger stark gewachsen als erwartet, besonders der private Konsum entwickelte sich schwach. Andererseits blieb die von einigen Marktteilnehmern erwartete technische Rezession aus. Der Yen hält so auch seine Aufschläge vom Freitag und drückte so auf die Aktienstimmung. Zudem stieg die Rendite 2-jähriger japanischer Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit 2011. Besonders unter Druck standen mit dem Yen Autotitel, aber auch Chipwerte.

In Sydney sprachen Marktteilnehmer von Gewinnmitnahmen nach dem neuen Allzeithoch vom Freitag. Der Tagesverlust von 1,8 Prozent im Leitindex ist der bisher stärkste Rückgang in diesem Jahr. Betroffen waren die Minenwerte, aber auch die im Index hoch gewichteten Bankentitel. ANZ, Commonwealth, NAB und Westpac verloren zwischen 1,9 und 3,2 Prozent. Im Minenbereich gaben BHP, Fortescue und Rio Tinto zwischen 1,9 und 3,2 Prozent ab.

In China warteten die Börsen auf eine Rede von Präsident Xi zum Abschluss des Volkskongresses. Gestützt wurde die Stimmung auch von neuen Inflationsdaten: Die Gefahr einer längeren Deflation in China lässt offensichtlich erst einmal nach, die Kerninflationsrate ist auf den höchsten Stand seit über zwei Jahren gestiegen. In Hongkong sind Technologie-Aktien gefragt: Bilibili, JD.com und Meituan ziehen im späten Handel kräftig an. Aktien aus dem Sektor Immobilien stehen dagegen unter Druck.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.704,20 -1,8% +1,5% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.820,49 -2,2% +18,6% 07:00 Kospi (Seoul) 2.659,84 -0,8% +0,2% 07:00 Schanghai-Comp. 3.062,49 +0,5% +2,9% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 16.556,07 +1,2% -3,9% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.138,58 -0,3% -2,9% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.547,21 +0,5% +5,9% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9.35 Uhr % YTD EUR/USD 1,0943 +0,0% 1,0937 1,0935 -0,9% EUR/JPY 160,77 -0,0% 160,84 161,78 +3,3% EUR/GBP 0,8513 +0,0% 0,8512 0,8532 -1,9% GBP/USD 1,2855 +0,0% 1,2849 1,2816 +1,0% USD/JPY 146,90 -0,1% 147,05 147,93 +4,2% USD/KRW 1.309,84 -0,6% 1.318,21 1.318,65 +0,9% USD/CNY 7,0875 -0,1% 7,0964 7,0976 -0,2% USD/CNH 7,1898 -0,2% 7,2014 7,2010 +0,9% USD/HKD 7,8195 -0,0% 7,8205 7,8207 +0,1% AUD/USD 0,6617 -0,1% 0,6620 0,6635 -2,8% NZD/USD 0,6178 +0,1% 0,6171 0,6178 -2,3% Bitcoin BTC/USD 69.209,40 +0,8% 68.628,77 67.295,70 +58,9% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,56 78,01 -0,6% -0,45 +7,1% Brent/ICE 81,71 82,08 -0,5% -0,37 +6,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.179,91 2.177,96 +0,1% +1,95 +5,7% Silber (Spot) 24,35 24,34 +0,1% +0,02 +2,4% Platin (Spot) 920,12 914,70 +0,6% +5,42 -7,3% Kupfer-Future 3,90 3,89 +0,1% +0,01 -0,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

