WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Deutschland-Tourismus ist mit Zuwächsen ins laufende Jahr gestartet. Im Januar 2024 stieg die Zahl der Übernachtungen in- und ausländischer Gäste in Hotels, Pensionen und anderen Beherbergungsbetrieben gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,7 Prozent auf 25,3 Millionen, wie das Statistische Bundesamt am Montag nach vorläufigen Ergebnissen mitteilte. Es war der höchste Januar-Wert seit 2020. Damals gab es zum Jahresstart und vor Beginn der Corona-Pandemie 26,9 Millionen Übernachtungen.

Bei Gästen aus dem Inland wurde im Januar des laufenden Jahres ein Anstieg der Übernachtungen um 4,6 Prozent auf 20,9 Millionen verzeichnet. Ein deutliches Plus von 11,5 Prozent auf 4,4 Millionen gab es bei Reisenden aus dem Ausland.

Im vergangenen Jahr hatte der Deutschland-Tourismus die Corona-Krise nahezu hinter sich gelassen. Mit rund 487 Millionen Übernachtungen wurde das Rekordjahr 2019 vor der Pandemie um 1,7 Prozent verfehlt./mar/DP/stw