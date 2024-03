Die Aktionäre des Kochboxversenders HelloFresh dürften an diesem Montag ihre Wunden lecken. Nachdem das Unternehmen am Freitag seine Prognosen einkassierte und die Aktie daraufhin um 42 Prozent einbrach, geht es jetzt darum, die Situation neu zu bewerten und die richtigen Schlüsse zu ziehen. Die Analystenurteile gehen weitestgehend in dieselbe Richtung.In einer ersten Reaktion sprachen die Investmenthäuser von einer großen Enttäuschung und den HelloFresh-Vorständen jegliche Glaubwürdigkeit ab. Die ...

