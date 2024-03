Nach den Gewinnmitnahmen an der Wall Street am Freitag steht der DAX zu Wochenbeginn unter Druck und geht rund 0,7 Prozent tiefer in den Handel. Im Laufe der Woche könnte die Berichtssaison aber neue Impulse liefern, nachdem mehrere Unternehmen Zahlen veröffentlichen. Auf Unternehmensseite stehen die Allianz, Bayer, DHL Group, Porsche AG und Rheinmetall im Fokus.

