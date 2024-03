Die Analysten von Morgan Stanley gehen davon aus, dass chinesische Autoaktien im zweiten Quartal wieder in den Fokus der Anleger rücken werden. Neue Modelle würden das Interesse wieder wecken, so die Experten. Die Aktie von BYD hat sich zu Wochenbeginn wieder aufgerappelt und steht aus charttechnischer Sicht vor entscheidenden Marken.Geht es nach den Analysten von Morgan Stanley, so werden die Aktien der chinesischen Automobil-Hersteller im zweiten Quartal wieder an Anziehungskraft gewinnen. "Obwohl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...