Unterföhring (ots) -- Bei der 96. Verleihung der Academy Awards letzte Nacht gewinnt "Oppenheimer" sieben Oscars- "Oppenheimer" (https://www.sky.de/film/oppenheimer) wurde mit folgende Oscars ausgezeichnet: "Bester Film", "Beste Regie", "Bester Hauptdarsteller", "Bester Nebendarsteller", "Beste Kamera", "Bester Filmschnitt", "Beste Filmmusik"- Erstmals gewinnt Meisterregisseur Christopher Nolan den Oscar für die Regie- "Barbie" gewinnt Oscar für "Bester Song"- Alles Oscar-Gewinner hier (https://www.sky.de/news/oscars-2024-die-gewinner) in der Übesicht- "Barbie" bereits seit Februar auf Sky und WOW- "Oppenheimer" ab 20. März auf Sky und mit Streaming-Dienst WOW abrufbarUnterföhring, 11. März 2024 - Heute Nacht fand die 96. Verleihung der Academy Awards in Los Angeles statt. Der große Gewinner des Abends war das Biopic "Oppenheimer" (https://www.sky.de/film/oppenheimer), das insgesamt sieben Oscars gewinnen konnte. Der Film wurde nicht nur als "Bester Film" ausgezeichnet, sondern Christopher Nolan gewann auch in der Kategorie "Beste Regie". Mit einem Oscar wurde "Barbie" prämiert, der weltweit erfolgreichste Kinofilm des letzten Jahres. "Barbie" ist seit Februar, "Oppenheimer" ab 20. März bei Sky und dem Streaming-Dienst WOW verfügbar.Der Oscar-Triumphzug von "Oppenheimer"Für sagenhafte 13 Oscars war "Oppenheimer" in diesem Jahr nominiert. Nur drei Filme konnten bislang mehr Nominierungen erhalten. Mit insgesamt sieben gewonnen Oscars war das Drama heute Nacht schließlich der große Gewinner des Abends. "Oppenheimer" wurde nicht nur als "Bester Film" ausgezeichnet sondern Christopher Nolan erhielt auch erstmals die Auszeichnung als "Bester Regisseur". Tatsächlich hatte der Meisterregisseur ("The Dark Knight", "Inception", "Dunkirk") bislang noch niemals diesen Oscar gewonnen. Nun ist ihm mit seinem Drama über den Vater der Atombombe der ganz große Wurf gelungen. Auch Hauptdarsteller Cillian Murphy und Nebendarsteller Robert Downey Jr. wurden mit dem Goldjungen für ihre außergewöhnlichen Auftritte als J. Robert Oppenheimer und Lewis Strauss ausgezeichnet. Auch Hoyte van Hoytema für die "Beste Kamera", Jennifer Lame für "Bester Bildschnitt" und Ludwig Göransson für "Beste Filmmusik" bekamen die Trophäe.Greta Gerwig war für ihren Hit "Barbie" nicht für die beste Regie nominiert, was zu großen Unmut in der Branche gesorgt hat. Trotzdem gewann ihr Film, immerhin der erfolgeichste Film einer Regisseurin überhaupt und der weltweit erfolgreichste Film des Kinojahres 2023, auch einen Oscar. Billie Eilish und Finneas O'Connell gewannen ihn für ihren Song "What Was I Made For?".Alle weiteren Oscar-Gewinner gibt es hier (https://www.sky.de/news/oscars-2024-die-gewinner) in der Übersicht."Barbie" ist seit 14. Februar und "Oppenheimer" ab 20. März bei Sky und dem Streaming-Dienst WOW verfügbar. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Filmvielfalt über alle Genres hinweg, darunter auch Blockbuster kurz nach Kino, Highlight-Serien von HBO sowie preisgekrönte Sky Originals. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.wowtv.de/Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals (https://www.sky.de/originals). Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q) und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Sky Deutschland:Thomas SchöffnerContent PRTel: 089/9958 6837Thomas.Schoeffner@sky.dewww.facebook.de/SkyDeutschlandwww.instagram.de/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Bilder.Presse@sky.deFotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5732071