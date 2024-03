Emittent / Herausgeber: PUNICA Invest GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Sonstiges

HANSArenten Spezial erreicht weiteren Meilenstein von 200 Millionen Euro Fondsvolumen



11.03.2024 / 10:00 CET/CEST

Hamburg, 11. März 2024 Nachranganleihefonds erreicht weiteren Meilenstein von 200 Millionen Euro Fondsvolumen Kurz vor Ostern erreicht der vornehmlich in Nachranganleihen von Industrieunternehmen investierende HANSArenten Spezial (DE000A2AQZV3 / A2AQZV3) einen signifikanten Meilenstein, indem das Fondsvolumen die Marke von 200 Millionen Euro überschritten hat. Nachranganleihen zeichnen sich durch ein sehr interessantes Chance-Risikoprofil aus, da Emittenten die Papiere temporär auf das Eigenkapital anrechnen können. Somit sind auch sehr gute Bonitäten bereit, hohe Kupons zu zahlen. So bot der Wolfsburger Autobauer VW jüngst für eine 5-Jährige Anleihe einen Kupon von 7,5% an. Seit seiner Auflegung 2017 konnte der HANSArenten Spezial konsequent diese interessanten Renditequellen anzapfen. Und dies mit einem Investment-Grade Portfolio. "Das Erreichen dieses Fondsvolumens ist ein Beweis für das Vertrauen, dass die Anleger in die Expertise und das Engagement unseres Managementteams setzen", sagt Andreas Dimopoulos, Leiter Fonds- und Portfoliomanagement Renten der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH. "Wir sind sehr dankbar, diesen wichtigen Meilenstein erreicht zu haben und bleiben unserem Ziel verpflichtet, nachhaltige Erträge zu erzielen und das Vermögen unserer Anleger zu schützen", so Dimopoulos weiter. "Es ist wirklich schön zu sehen, wie gut die Strategie vom Markt angenommen wird," meint Sven Pfeil, Vorstand bei der ARAMEA Asset Management AG, die als Fondsberater für den HANSArenten Spezial fungiert. Der Fonds habe sich mittlerweile in dem Universum der Nachranganleihefonds etabliert. "Der Fonds zeichnet sich durch seine Fokussierung auf Industrieanleihen im Investment Grade Bereich aus, was ihn zu einer bevorzugten Wahl für Anleger macht, die das spannende Segment der Nachranganleihen etwas defensiver spielen möchten", erklärt Stephan Lipfert, Geschäftsführer der PUNICA Invest GmbH. "Wir freuen uns sehr, dass wir in den letzten 4 Jahren dazu beitragen durften, das Volumen auf über 200 Mio. Euro zu steigern", so der Vertriebsexperte weiter. Für weitere Informationen zum HANSArenten Spezial und anderen Anlageprodukten der PUNICA Invest GmbH, besuchen Sie bitte www.punica-invest.de oder kontaktieren Sie uns gern. PUNICA Invest ist die gemeinsame Vertriebsorganisation der ARAMEA Asset Management AG und der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH. Sie vereinigt die Produkt- und Servicestärke beider Häuser und bietet Investoren eine breite Palette von passenden Investmentlösungen für die zunehmenden Herausforderungen am Kapitalmarkt. Kontakt: PUNICA Invest GmbH - www.punica-invest.de

Stephan Lipfert

Mönckebergstrasse 31 • D - 20095 Hamburg

Telefon +49 40 866 488-122

Stephan.lipfert@punica-invest.de





