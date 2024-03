© Foto: Michael Bihlmayer - picture alliance / CHROMORANGE



Nachdem der Bitcoin bereits in der vergangenen Woche ein Allzeithoch erreicht hatte, startet die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung direkt mit einem neuen Rekordhoch in die neue Woche.Der Bitcoin hat am Montagmorgen ein neues Allzeithoch von 71.343 US-Dollar pro Token erreicht. Dies geht aus Daten des Branchenportals CoinMarketCap hervor. Die nach Marktwert größte Kryptowährung der Welt steht aktuell knapp 2,5 Prozent im Plus (09:00 Uhr). Bereits am vergangenen Freitag war der Bitcoin erstmals über die Marke von 70.000 Dollar geklettert, dann aber wieder auf 66.264 US-Dollar gefallen. Auch andere große Kryptowährungen wie Ethereum, BNB, Solana und XRP haben in letzter Zeit …