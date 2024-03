Die Allianz-Aktie leidet heute unter dem schwachen Marktumfeld. Dabei beginnt in dieser Woche das milliardenschwere Aktienrückkaufprogramm des Versicherers. Anleger sollten sich von der heutigen Schwäche aber nicht verunsichern lassen. Für die Aktie des Versicherungsriesen sprechen weiter viele gute Gründe. Am Freitagabend vermeldete die Allianz, dass das milliardenschwere Aktienrückkaufprogramm in dieser Woche startet. Bis zu eine Milliarde Euro will der Versicherungskonzern bis Jahresende zurückkaufen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...