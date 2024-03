Aachen (ots) -Ostern läutet den Frühling ein und ist das Fest für die ganze Familie. Was gibt es da Schöneres, als den Anlass im Kreise der Lieben zu zelebrieren mit zarten Blüten, fröhlichen Farben und mit dem sinnlichen Genuss köstlicher Lindt Schokoladen.Lust auf Frühling?Der GOLDHASE ist die Ikone zu Ostern und gehört für viele traditionell zum Osterfest dazu. Kein Wunder, denn sowohl bei den unterschiedlichen Geschmacksrichtungen als auch variierenden Designs, findet jeder seinen Favoriten. Wer es kaum abwarten kann Frühlingsblüher ins Haus zu holen, wird den neuen GOLDHASEN im Blumen Design lieben. Die moderne Blütenpracht ist in zwei Farbversionen erhältlich: zartes, pastelliges Rosa oder ein intensiver Farbverlauf mit Pink und Blau. Das macht Lust auf Frühling und bezaubert sowohl als Geschenk, als auch in der Dekoration.GOLDHASE Flower EditionFormat: 100-200 GrammUVP: 3,79-6,59 EuroDie schönste Kooperationdes JahresDie bekannte Illustratorin Nadja König, die bereits mit zahlreichen namhaften Fashion-, Schmuck- und Lifestyle-Brands zusammengearbeitet hat, hat sich vom Blumen GOLDHASEN inspirieren lassen und eine wunderschöne Geschenkbox kreiert: Die Geschenkbox, die Nadja Königs unverwechselbaren Stil trägt, vereint romantische Blüten, modernen Stil und den beliebten GOLDHASEN. Im Inneren der Box befindet sich ein GOLDHASE der bezaubernden Blumen Edition, zwei dekorative GOLDHASEN Eierbecher sowie zwei Grußkarten. Die detailreichen Motive eignen sich perfekt für frühlingshafte Grüße.Die streng limitierte Box ist über ein Gewinnspiel erhältlich. Zum Gewinnspiel gelangen Sie über die Lindt Website.Pressekontakt:Avantgarde Gesellschaft für Kommunikation mbHLaura Endreslaura.endres@avantgarde.deOriginal-Content von: Lindt & Sprüngli GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61627/5732175