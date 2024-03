FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 950 (910) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 750 (850) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2973 (2961) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES ELEMENTIS PRICE TARGET TO 180 (170) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS VIRGIN MONEY TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 220 (180) PENCE - GOLDMAN CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 5700 (5900) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS SIG PRICE TARGET TO 27.80 (31.50) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 745 (842) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 315 (275) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 1019 (917) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 850 (760) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MACQUARIE CUTS VIRGIN MONEY TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 220 PENCE - MORGAN STANLEY CUTS ABRDN PRICE TARGET TO 155 (160) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS BREEDON PRICE TARGET TO 547 (550) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 850 (820) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES LONDON STOCK EXCHANGE TARGET TO 10830 (10735) P - 'OW' - RBC CUTS DOWLAIS PRICE TARGET TO 150 (170) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 5200 (4700) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES MARKS & SPENCER TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 300 (285) P - UBS CUTS BREEDON TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 420 PENCE - UBS RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 555 (515) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 1450 (1220) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 690 (630) PENCE - 'BUY'



