Erfurt (ots) -"Odo - Kleine Eule ganz groß" (KiKA) erntet erneut internationale Anerkennung: Die KiKA-Koproduktion wurde bei den renommierten British Animation Awards als beste Vorschulserie ausgezeichnet. Auch den Preis für das beste Design erhielt die Animationsserie bei der Verleihung am 7. März 2024 in London."Von Anfang an hat,Odo' die Herzen von Kindern, Kritikerinnen und Kritikern gleichermaßen erobert", so Dr. Astrid Plenk, KiKA-Programmgeschäftsführerin. "Die Animationsserie - entwickelt von einem talentierten Team internationaler Kreativschaffender - zeigt, dass auch die Jüngsten schon Großes erreichen können. Diese erneute Auszeichnung bestätigt die hohe Qualität unserer Inhalte, auch im internationalen Vergleich."Die British Animation Awards werden alle zwei Jahre verliehen und würdigen herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Animation. "Odo - Kleine Eule ganz groß" reiht sich nun in die Liste der preisgekrönten Produktionen ein, die die Vielfalt und Exzellenz der Animationsbranche repräsentieren.Zur Serie: Odo, eine junge Eule aus dem Wald-Camp, stellt immer wieder unter Beweis, dass man alles erreichen kann, wenn man nur an sich glaubt. Die mutige Waldbewohnerin verkörpert starke Werte wie Selbstbewusstsein und Positivität, außerdem tritt sie entschieden gegen Intoleranz und Misstrauen auf. Die Serie fördert Resilienz und Selbstwirksamkeit auf herausragende Weise."Odo - Kleine Eule ganz groß", eine Koproduktion von KiKA, Sixteen South (Großbritannien), Letko (Polen) und Channel Five/milkshake! (Großbritannien), hat bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den begehrten Rockie Award beim Banff World Media Festival 2022 in der Kategorie Animation: Preschool. Insgesamt fünf Preise gab es bei den Telly Awards und zwei weitere bei den Irish Animation Awards im vergangenen Jahr.Die 52-teilige Animationsserie kann auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App abgerufen werden. Verantwortliche Redakteurinnen bei KiKA sind Tina Debertin und Sonja Sairally.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5732247