Für die Delivery-Hero-Aktie geht es am Montagvormittag deutlich nach oben. Grund dafür ist eine Kaufempfehlung der US-Bank JPMorgan. In einer neuen Studie hebt Analyst Marcus Diebel das Wachstum in einer wichtigen Weltregion hervor. Finanztreff.de beleuchtet die Details und verrät, wie viel Aufwärtspotenzial das Papier jetzt noch hat.JPMorgan-Analyst Marcus Diebel hob in seiner neusten Analyse vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...